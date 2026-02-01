'Украину используют': Лавров цинично обвинил Европу в войне против России

Министр иностранных дел РФ обвинил Европу в подготовке к новой войне.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские элиты якобы "используют Украину для того, чтобы воевать против России". Такое заявление он сделал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

"Европейские элиты используют украинский режим для того, чтобы воевать против России, и напрямую готовятся к войне", - сказал Лавров.

Также глава МИД РФ заверил, что Москва якобы "никогда не вмешивается в процессы выстраивания отношений между Европой и США". По его словам, европейские страны же видит в политике президента США Дональда Трампа ущерб интересам континента.

"Европа пыталась и пытается до сих вбивать клинья между Россией и США, усматривая в политике Трампа ущерб интересам Европы", - подчеркнул глава МИД РФ.

В Госдуме пригрозили Украине ударами "оружием возмездия"

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты требуют нанести по Украине удар так называемым "оружием возмездия". По его словам, такой удар стоит нанести уже на следующей неделе.

Володин заявил о якобы "новых угрозах", которые он связывает с отказом президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву. Он добавил, что из-за этого украинцев "уже со следующей недели ждут новые проблемы".

