Лавров: НАТО всерьез готовится к войне с Россией, Украина в 'очень плохой ситуации'

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил НАТО, и, в частности, европейских лидеров в открытой подготовке к войне с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года.

"Фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте – они всерьез готовятся к войне против России, и этого не скрывают", - заявил Лавров.

Он также заявил, что "цель нанести России стратегическое поражение сохраняется в головах и планах европейских лидеров".

Комментируя ситуацию с Гренландией, Лавров заявил, что на мировой арене сейчас идет игра "кто сильнее – тот и прав". При этом он заявил, что если на Западе хотят говорить между собой "по понятиям", это их право, но "Россия будет говорить на основе принципов равноправия".

Лавров также осудил операцию США в Венесуэле, отметив, что это было "грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых". Напомним, такое же вооруженное вторжение России в Украину длится уже четыре года.

Лавров об Украине

Комментируя мирный план, Лавров заявил, что в РФ надеются на сохранение всех договоренностей, достигнутых на встрече Путина и Трампа на Аляске.

"Хотя мы видим, как истерично Европа и Зеленский пытаются сбить США с этой позиции", - сказал он.

Он также заявил, что Украина якобы находится в "очень плохой ситуации" - и на линии фронта, и в политическом плане.

РФ хочет сорвать соглашение о безопасности для Украины

Как пишет Euronews, главный переговорщик Кремля и представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев неожиданно должен появиться на саммите в Давосе для встречи с американской делегацией. Это ставит под угрозу ожидаемое соглашение по мирному плану между США и Украиной.

"Присутствие человека Путина может сигнализировать о попытке Кремля сорвать это соглашение, появившись первым", - пишет издание.

