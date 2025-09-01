Для украинцев больше всего болит то, что ближе всего - наша война и сопротивление агрессору, который все больше терроризирует мирные тылы, чтобы принудить нас к капитуляции. Но мир глобальный. И, как в том известном фильме, взмах крыльев бабочки на другом конце света может вызвать у нас "цунами". Конечно, не буквально, но смысл любого геополитического процесса именно такой. Поэтому мы должны исследовать, чем живет мир. А мир - чем живет Украина.

Одним из таких взмахов "крыльев бабочки" или, скорее, "бровей Си" является ситуация в КНР в целом и в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в частности, где происходят кадровые "чистки". Они начались еще с 2023 года, но именно сейчас вновь усилились. С чем это связано и как это повлияет на Украину?

На второй вопрос можно ответить сразу, что влияние будет опосредованным. Но все равно заметным. Ведь предпосылка любой мировой войны (и "домировых" - типа Наполеоновских, которые охватывали не весь мир, а несколько континентов) - это разделение на блоки. И сейчас этот процесс активно происходит.

А поскольку "центром притяжения" для второго блока, оппозиционного к Западу, может быть исключительно Китай, то все изменения там влияют на то, каким тот блок будет, и будет ли вообще.

Потому что сам факт "чисток", арестов и "исчезновений" высокопоставленных чиновников в Китае наглядно показывает высокий уровень внутренних конфликтов во внешне монолитном руководстве КПК.

Итак, что там в Поднебесной вообще происходит? Там на днях были арестованы командующий Тибетским военным округом Ван Кай, а также Фань Чанлун - влиятельный партийный деятель, экс-заместитель Си в Центральном военном совете КНР. Плюс еще куча функционеров рангом пониже. Только за последний год было заменено около 20% всего генералитета НОАК.

И "куча" это вовсе не фигурально - согласно " ежемесячному бюллетеню духовных наказаний " (имеется в виду коррупция, "бездействие", "незаконное принятие в дар еды и алкоголя" и т.д.), только в июле было наказано 25 420 должностных лиц разного уровня. И это уже 143-й такой выпуск "бюллетеня".

"Чистки" здесь поставлены на конвейер. Так, в июле они выросли на 84,5%.

Интересно, что при таких огромных масштабах наказаний коррупция в Китае почему-то до сих пор не преодолена... Учитывая то, что количество дел ежемесячно растет почти вдвое, наоборот, оно ускоренно растет. Как же так?

Потому что здесь не только в коррупции дело. Через "чистки" происходят сложные процессы консолидации власти и построения вертикали перед "новым этапом обороны Китая", как ранее заявлял сам Си Цзиньпин.

Нам более привычны оценки западных разведок и аналитиков о том, что в 2027 году КНР "будет готов бросить прямой вызов Западу и напасть на Тайвань".

"Быть готовым" не означает автоматически "попытается напасть". Но мобилизация тыла там идет полным ходом - как сигнал прежде всего для США. Собственно, это все один процесс, который имеет внешнее и внутреннее измерение. И все, кто "тормозит" этот процесс консолидации и "мобилизации" экономики перед глобальным конфликтом, попадают в этот "конвейер" вместе с реальными коррупционерами. Такова специфика всех компартий - "привлечь к ответственности" там можно любого при желании лидера и партийного ЦК.

Си сразу после прихода к власти пошел по пути милитаризации и "возвращения величия", постепенно заменяя кадры на более удобные. Но сейчас он заменяет уже и тех, кого сам ранее назначил.

Почему? Потому что конкурировать с Западом под предлогом "величия" готовы, если не все, то большинство китайских чиновников. Ведь они на милитаризации и госзаказах зарабатывают. А вот прямо воевать - меньшинство. Потому что здесь олигархат несет убытки на внешних рынках. В этом заключается еще одно проявление внутреннего конфликта - между теми, кто зарабатывает внутри, и теми, кто зарабатывает на продаже товаров на Запад. Их интересы почти противоположны.

Поэтому, несмотря на максимальное усиление власти самого Си, против него растет и количество "нареканий" среди однопартийцев на фоне "охлаждения экономики".

Стоит добавить, что все крупные и даже средние компании в КНР прямо или косвенно связаны с партийными кланами. И когда вы видите новость о потере прибылей, рынков или просто о долгах китайских компаний, муниципалитетов, то на самом деле вы видите новость о росте долгов и потере прибыли центральными или местными партийными кланами.

Если они до сих пор "при деле", то они - из орбиты Си, и раньше его поддерживали. Но сейчас, на фоне потери "нейтралитета" и усиления противоречий с США и Глобальным Западом, среди "кланов" - все больше потерь.

Крупнейшие же группы влияния имеют своих представителей в высшей власти и в армии в частности. Собственно, вот от них Си и избавляется сейчас - тех, кого посадили на "хлебную" должность в качестве "благодарности" за поддержку "раннего Си", но которые стали "неудобны" во времена еще большей милитаризации и "каминг-аута" Пекина в качестве центра новой "оси зла" для Запада.

А символом окончательного перехода в новый статус "геополитического потомка Советского союза" является саммит ШОС, который проходит прямо сейчас в Китае, и Парад Победы (над Японией) 3 сентября, который должен зафиксировать не только промышленную и экономическую мощь Китая для разговоров "на равных" с США о разделе сфер влияния, но и военное равенство.

И именно под парад и под будущую "игру мышц" с США в сентябре ускоряется "чистка рядов" в НОАК в частности и в администрациях КНР в целом.

Плюс попытка направить недовольство населения на "внутреннего врага". Си Цзиньпинь будто говорит: "Это не я вам своим величием экономику загубил - это все казнокрады".

В общем, есть два условных подхода к "чисткам" - немецкий и советский. Первую концепцию перед войной внедрил Гитлер в 1930-е, что позволило ему превратить Вермахт в действительно лучшую в мире "военную машину". Зато одним из самых вопиющих в мировой истории поражений Красной армии в 1941-42 годах была абсолютная некомпетентность новых руководителей, что привело к миллионам потерь красноармейцев только пленными - это результат советских "чисток". Обе армии руководствовались одним принципом, но результат полностью противоположный.

Разница была в цели тех "чисток". Гитлер стремился, собственно, превратить сборище плохо вооруженных, простите, бомжей с дубинками времен Веймарской республики (потому что по итогам Первой мировой Германии фактически запретили иметь регулярную армию) в ту самую "военную машину". Поэтому он искал специалистов-оптимизаторов, которые бы наладили эффективность.

А целью Сталина было посадить везде верных лично ему людей - создать не "военную", а "карательную машину", чтобы все доносили друг на друга. А также - ради красивых парадов.

Так какой сейчас формат "чисток" в КНР? Где-то на 2/3 это "немецкий" формат, а на последнюю треть - "советский". Причем последняя доля сейчас растет. Собственно, благодаря ставке на обученный и квалифицированный персонал НОАК сейчас является одной из самых передовых армий мира, хотя и пока только на бумаге, ведь ни в каких настоящих военных конфликтах они не участвовали с 1980-х. А до того их эффективность была на уровне Червной армии 1930-х (война во Вьетнаме наглядно это продемонстрировала). "Битвы" палками и камнями с индусами на горной границе в расчет не берем.

В ответ на это давление растет и противодействие. Так, после первого в истории Поднебесной совместного патрулирования российской и китайской подводных лодок в Тихом океане, а также после исчезновения из профиля Украины и РФ на официальном сайте МИД Китая перечня областей (такие перечни есть по всем странам, что является свидетельством признания их границ со стороны КНР - или намеков на непризнание, как сейчас), среди влиятельных китайцев начался некий "флешмоб" - "выгляди как Зеленский". Некоторые из них буквально копируют стиль одежды украинского президента. Этот "флешмоб" не слишком массовый, но наглядно показывает разногласия в китайских элитах.

Начал "флешмоб" председатель совета директоров BBK Electronics (бренды OPPO, Vivo, OnePlus, Realme) Чжан Юань, который появился на свадьбе местного олигарха Ли Гоцина в наряде "под Зеленского" - в футболке с трезубцем. Бизнес этот не столько "проукраинский", сколько прозападный - заинтересован в сохранении экономических и технологических связей прежде всего с Европой. Потому что если ты хочешь иметь хорошие отношения с еврочиновниками, то ты должен поддерживать публично Украину.

То есть, в этой истории с "чистками" Украина и РФ постепенно становятся "индикаторами" поддержки для различных партийных "кланов" и бизнеса.

При этом Чжан Юань и другие бизнесмены не являются оппозицией к Си в классическом понимании - они его вполне поддерживают и поэтому до сих пор могут свободно вести бизнес и ходить на публичные мероприятия. Однако они против сближения с Кремлем и ухудшения отношений с Западом, о чем и сигнализируют. А по всему остальному они вполне на стороне Си и "величия". По крайней мере пока - до тех пор, пока на все группы влияния будет хватать заработка, а денег, на фоне "таможенных войн" Трампа, в мире становится все меньше, что и порождает конфликты.

Интересно, что это породило настоящую волну поддержки Украины (и критики к РФ) китайских блогеров, ученых и простых китайцев. То есть это уже медийная кампания, хотя и не такая масштабная, как нам бы хотелось. И это все происходит на фоне внутренней дискуссии в КНР о том, становиться ли "гарантом безопасности" для Украины и отправлять ли миротворцев в случае мирного соглашения.

Тем не менее, Китай и дальше поставляет нам комплектующие (часто через третьи страны, но это происходит однозначно с ведома Си) и закупает нашу аграрку. Потому что он нигде больше не найдет такие же объемы, хотя Пекин и пытается. Да, это довольно слабая зависимость Пекина от Киева - но она есть.

Поэтому "чистки" в КНР - это не событие, а процесс. Который идет уже достаточно давно, но сейчас усилился под саммит ШОС, Парад Победы и вероятные переговоры с Трампом. Потому что Си Цзиньпину нужен монолитный тыл. Но давление провоцирует противодействие, которое проявляется через публичную поддержку Украины, которой тоже стало больше. И все это влияет как на мир в целом, так и на перспективы российско-украинской войны в частности.