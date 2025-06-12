Россия срочно перебросила бомбардировщики на Дальний Восток после украинских ударов

В частности, с авиабаз перебазировали все Ту-95МС.

Россия срочно перебазировала часть стратегических бомбардировщиков на Дальний Восток. Причиной могли стать недавние украинские удары по российским авиабазам, пишет "Агентство" со ссылкой на OSINT-аналитика AviVector.

Отмечается, что все Ту-160 с аэродромов "Белая" в Иркутской области и "Оленья" в Мурманской области были перебазированы в "Анадыр" на Чукотке и в "Елизово" на Камчатке. Еще часть самолетов теперь находится в Татарстане.

Также с авиабаз перебазировали все Ту-95МС и 11 самолетов Ту-22М3. Их разместили в дальневосточных и южных аэродромах "Украинка", "Энгельс-2", "Борисоглебское" и "Моздок".

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Российские журналисты подчеркнули, что это первый случай, когда Кремль "рассеивает" свою стратегическую авиацию. Военные аналитики считают, что России придется еще чаще менять расположение самолетов, чтобы защитить их от новых украинских ударов.

Удары по российским авиабазам - важные новости

Ранее в Reuters со ссылкой на западных экспертов по военной авиации писали, что России придется потратить годы, чтобы заменить бомбардировщики, которые были потеряны в ходе операции СБУ "Паутина". По данным разведки США, были поражены до 20 военных самолетов, еще около 10 - уничтожены.

Кроме того, в ночь на 9 июня Силы обороны Украины поразили самолеты на аэродроме Саваслейка в России. По предварительной информации, были поражены две единицы авиационной техники РФ - вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34.

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