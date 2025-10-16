По словам Ермака, главной темой стали предстоящие переговоры на уровне лидеров.

Украинская делегация встретилась в Вашингтоне со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщил руководитель Офиса президента США Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, главной темой стали предстоящие переговоры на уровне лидеров. Во встрече также принимали участие секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислицея, посол Украины в США Ольга Стефанишина и заместитель Келлога Джон Коул.

"Важный разговор накануне встречи президентов Украины и США - согласование ключевых приоритетов и акцентов. Искренне надеемся на конкретные решения уже завтра", - добавил он.

До этого представители Украины провели важную встречу с Председателем Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США - конгрессменом Фрэнчем Хиллом. Ермак рассказал, что конгрессмен отметил:

"Текущих санкций мало, чтобы сломать хребет российской экономике. Теневой флот позволяет Кремлю финансировать войну, продавая нефть в обход ограничений. Нефтедоллары продолжают превращаться в ракеты, летящие на украинские города. И президент Трамп готов к решительным действиям. Но действительно достичь значительного эффекта можно, действуя только синхронно с Европой".

Также Хилл поддержал идею ЕС о предоставлении Украине займа для закупки оружия с привлечением замороженных российских активов, который будет возвращаться только после выплаты Россией военных репараций.

Встреча Зеленского и Трампа - последние новости

Ранее бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Трамп и Зеленский во время своей встречи будут обсуждать не только перспективы возможной продажи крылатых ракет Tomahawk для Украины.

