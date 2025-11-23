Остается только догадываться, выбросили ли эти два пункта вообще, или это будет некий секретный протокол к пакту.

"Мирный план" для Украины из 28 пунктов, который сейчас США пытаются навязать Киеву, был написан еще полгода назад. И тогда в нем было ровно 30 пунктов. Об этом в соцсети Х написал известный болгарский журналист-расследователь Христо Грозев.

"Около 6 месяцев назад мне случайно попалась на глаза ранняя версия "мирного плана". Это была чисто российская концепция, почти идентичная той, что мы видим сегодня", - написал он.

По словам Грозева, в той начальной версии "мирного плана" было ровно 30 пунктов. Два из них впоследствии исчезли из плана, что и объясняет, почему в нынешнем плане именно 28 пунктов.

Первый из этих двух "пропавших" пунктов предполагал, что американский бизнес спасет послевоенную Россию от экономической рецессии, вызванной долговыми нагрузками войны и исчерпанием инвестиционных ресурсов.

Второй пункт предлагал создать союз России и США против Китая. По словам Грозева, в этом пункте было много демагогии о "христианском альянсе".

"Я абсолютно уверен, что это российское, а не совместно разработанное предложение. Я также не могу представить, чтобы россияне не включили первый из двух дополнительных пунктов. Однако я понимаю, как это могло не стать частью публично обнародованного плана", - пишет Грозев.

Что касается второго пункта, журналист не уверен, что его могли предложить именно россияне. Но он убежден, что в любом случае этот пункт не был бы публичным.

"Мирный план" Трампа

Как писал УНИАН, на этой неделе в западную прессу кто-то "слил" информацию о якобы новом "мирном плане" для Украины, разработанном спецпредставителями президентов РФ и США Кириллом Дмитриевым и Стивом Уиткокоффом. В этом плане были практические все те же требования РФ к Украине, что и в начале войны. Например, требование введения русского языка, как официального в Украине.

Однако чуть позже в прессе опубликовали "мирный план" из 28 пунктов, в котором ничего не было о русском языке и церкви. Появились предположения, что до этого фальшивую версию "плана" западным журналистам умышленно слил именно Кирилл Дмитриев.

