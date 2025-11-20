Спикер Путина утверждает, что со времен саммита на Аляске ничего не изменилось.

В Кремле снова отказались подтвердить подлинность "мирного плана" для Украины, якобы разработанного совместно представителями РФ и США и "слитого" через западные медиа. Соответствуюющее заявление сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, не можем. Каких-либо новаций в данном случае у нас нет", - заявил Песков в комментарии "РИА Новости".

Он также отметил, что Россия и США не ведут консультаций по вопросу урегулирования войны в Украине, хотя контакты между странами есть.

"Мирный план" Дмитриева-Уиткоффа

Как писал УНИАН, накануне западные СМИ со ссылкой на анонимные источники наперебой принялись публиковать выдержки из некоего "мирного плана" для Украины, якобы составленного спецпредставителями президентов США и РФ Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым.

В тот же день Дмитрий Песков и спикер МИД РФ Мария Захарова отказались подтвердить существование некоего нового "мирного плана", составленного вместе с США. Позднее госсекретарь США Марко Рубио сделал неоднозначное заявление, в котором упомянул факт контактов с россиянами, но не подтвердил и не опроверг существование нового "мирного плана", составленного вместе с РФ.

