Путин отправил спецпосланника в США для переговоров с администрацией Трампа, – Reuters

Катерина Черновол

Помимо войны в Украине, темой переговоров является экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона.

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев в настоящее время находится в США. Там он проводит встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа для обсуждения мирного соглашения по Украине.

Еще одной темой переговоров является экономическое сотрудничество между США и Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ходе визита.

В материале отмечается, что Дмитриев находится в США накануне истечения срока действия ослабленных санкций на российскую нефть, введенных на фоне блокирования Ормузского пролива. Он заканчивается 11 апреля и также может быть на повестке дня, добавляет агентство.

Соединенные Штаты выдали 30-дневную отсрочку от санкций для стран, чтобы они могли покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые в настоящее время застряли в море. Это произошло после разговора между Путиным и Трампом 9 марта с последующим визитом Кирилла Дмитриева в США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и США продолжаются неформальные контакты по поводу войны в Украине. По его словам, в Москве "долгое время" не видели перспектив возобновления диалога.

Между тем издание Semafor пишет, что США планируют продолжить ослабление санкций в отношении российской и иранской нефти. Большое количество заинтересованных покупателей дало возможность Москве и Тегерану устанавливать более высокие цены на энергоносители, благодаря чему РФ иногда получала дополнительные 150 млн долл. в день.

