Это может быть отдельным вопросом, поскольку статья 5 всегда касалась реагирования на вторжение наземных войск.

Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант отметил, что правитель РФ Владимир Путин хочет подорвать способность европейских стран поддерживать Украину.

"Насколько серьезно и до конца будут готовы президент Франции, британский король, президент Байден или, возможно, его преемник идти до конца вместе с Украиной? Ситуация сводится к потенциальным двум факторам. Первый - если произойдет значительный прорыв России, то во всех европейских столицах столкнутся с трудными вопросами. Однако фиксированного решения по этому поводу пока нет. И это очевидно, потому что некоторые страны, такие как Италия, демонстрируют слабость в этом вопросе, поскольку не чувствуют прямой угрозы. Итак, первый фактор - если произойдет большой прорыв России. Второй фактор - произойдет ли нападение России на НАТО", - рассказал полковник в эфире "Еспресо".

Как он напомнил, сейчас в СМИ разведки многих европейских стран предполагают, что Россия планирует мощные гибридные атаки на европейские столицы. По мнению эксперта, это может быть отдельным вопросом, поскольку статья 5 всегда касалась реагирования на вторжение наземных войск.

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"Однако, похоже, Путин больше сосредотачивается на других тактиках, таких как ракеты, нарушение коммуникаций, интенсивная кибервойна и все, что может подорвать способность европейских стран поддерживать Украину. Это еще не привело к применению статьи 5 или даже статьи 4 для переговоров, поэтому мы не уверены, насколько сильным будет коллективный европейский ответ, если война изменится в пользу России. И все же, уверен, что к общему знаменателю в этом плане таки придут, потому что Польша, Германия, Франция и Великобритания опасаются, что ситуация ухудшится и повлияет на них", - пояснил Грант.

По словам полковника, сейчас нет никаких конкретных планов или решений, однако есть признание того, что придется прибегнуть к более серьезным действиям.

Война в Украине - угроза для Европы

Россия, которая вернулась к имперскому восприятию мира, сейчас является самой большой экзистенциальной угрозой для европейских стран, поэтому европейцы должны знать, что армия РФ может быть на польских границах. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон отметил, что Великобритания и ее партнеры должны напугать Россию настоящей войной с Западом. По его словам, западные политики не должны бояться российской эскалации.

Премьер-министр Польши Дональд Туск недавно сказал, что Европа находится в предвоенной эре.

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