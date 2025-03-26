'Категорическая ошибка': экс-посол США ответил спецпосланнику Трампа по ядерке Украины

Он заявил, что в рамках Будапештского меморандума Украина отказалась не от "российских" боеголовок, а тех, которые находились исключительно под ее ответственностью.

Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что Украина якобы не имела ядерного оружия, а лишь отказалась от "российских" боеголовок в рамках Будапештского меморандума. Посол США в Украине в 1998-2000 годах Стивен Пайфер ответил ему.

Бывший дипломат напомнил, что лично участвовал в подготовке Будапештского меморандума. Он подчеркнул, что Украина отказалась не от "российских", а он советских боеголовок, которые находились под ее ответственностью.

"Гренелл категорически ошибается. Ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими. Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины", - написал посол Пайфер в X.

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Будапештский меморандум

5 декабря 1994 года в Будапеште между Украиной, Россией, Соединенными Штатами Америки и Великобританией был подписан меморандум, который касается ее гарантий безопасности после отказа от ядерного оружия.

После обретения независимости в 1991 году Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. В обмен на гарантированную безопасность она согласилась передать свое ядерное вооружение России и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Подписанты обязались уважать территориальную целостность и политическую независимость Украины, а также воздерживаться от экономического давления или агрессии. Кроме того, в случае нападения они обещали принимать меры для обеспечения ее безопасности.

В одном из интервью президент Владимир Зеленский заявил, что решение отдать ядерное оружие было ошибкой. А если этого нельзя было избежать, то стоило обменивать его на членство в НАТО.

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