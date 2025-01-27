"Мы поменяли ядерное оружие на войну", подчеркнул президент.

Украине не надо было отдавать ядерное оружие, но если нас заставили это сделать, то надо было обменивать на реальные гарантии безопасности, а именно на членство в НАТО.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, говоря о встречах с президентом США Дональдом Трампом, на которых говорили об обеспечении невозврата войны России в Украину.

"Мы говорили о Будапештском меморандуме. И он слышал мою позицию - моя позиция наверняка отличается от лояльности к некоторым шагам. Я считаю, что так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой, если честно. Потому что Украина отдавала ядерное оружие", - отметил глава государства.

Видео дня

Зеленский отметил, что по его мнению, не надо было отдавать.

"Но даже если решили, а политика Америки и России были в то время объединены в этом, и заставили Украину отдавать ядерное оружие, то я считаю, что это просто как минимум опасно поменять ни на что. Надо было менять на реальные гарантии безопасности. А тогда это было только НАТО. Если честно, то и сегодня это только НАТО. То есть если бы я и менял ядерное оружие, то менял бы на что-то очень сильное, что реально может остановить любого нападающего несмотря на его величие, на его территорию, на его армию и тому подобное. А это сильная армия и Блок безопасности (НАТО). Поэтому я считаю, что это было тупо. Абсолютно тупо, нелогично и очень безответственно так менять", - сказал Зеленский.

По его словам, в то время действительно на нас влияли большие страны, большие экономики и было непросто отказать.

"Но надо уметь отказывать. Кстати, особенно если ты находишься на такой должности как президент той или иной страны", - подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, обо всем этом он говорил на встрече с Трампом.

"Я ему рассказывал, что мы поменяли ни на что, мы поменяли ядерное оружие на войну. Она началась позже, но реально на войну. И он сказал, что понимает о чем я говорю. Я принес то, что видел как альтернативу - это план по усилению Украины, пакет соответствующего оружия, соответствующих ракет, которые могут превентивно действовать по невозврату России с войной, если мы остановим войну. Вот сильная позиция для Украины - это пакет оружия. Я спросил, какая еще есть альтерантива сильной армии и НАТО. Я просто не знаю", - рассказал Зеленский.

Он убежден, что Трамп своим влиянием может обеспечить для Украины сильную позицию.

"Благодаря санкциям, прочности США, экономике - он может это ускорить, может это сделать быстрее всех в мире, на мой взгляд. С точки зрения армии, экономики, влияния Америки на экономику мира и его личных характеристик, я считаю, что он на это может повлиять точно скорее других. Я считаю, честно, что и Китай имеет большое влияние, но Соединенные Штаты больше", - сказал Зеленский

Другие новости о Зеленском и окончании войны в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский уже не сдерживал своих эмоций относительно подписантов Будапештского меморандума.

Он подчеркнул, что когда РФ оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, Украина отправила несколько раз письма всем гарантам безопасности, но подписанты проигнорировали свои обязательства. Как подчеркнул президент, гарантам было "пох**ру" на Украину.

Зеленский назвал такие гарантии "пустыми обещаниями".

Зеленский заявил, что людей, которые все это придумали, надо "найти и посадить в тюрьму".

Еще во время избирательной кампании Дональд Трамп обещал быстро завершить войну в России в Украине, буквально за 24 часа. Но официально вступив в должность, сроки завершения войны начали сдвигаться.

На днях британское издание The Independent в своем материалы отметило, что глава Белого дома намерен закончить войну в Украине до весны этого года. Анонимные источники прокомментировали изданию ситуацию, утверждая, что Трамп серьезно относится к вопросу урегулирования войны в Украине и президенту США предстоит решить ряд сложных задач, но глава Белого дома точно будет работать с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в ближайшее время состоится официальная встреча.

Вас также могут заинтересовать новости: