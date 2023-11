Палестинец говорит, что не пожелает того, что чувствует, даже своему злейшему врагу.

Израиль продолжает наносить удары по контролируемому группировкой ХАМАС сектору Газа. В результате одного из ударов соучредитель We Are Not Numbers, палестинского некоммерческого проекта в Газе, Ахмед Алнаук потерял 21 члена семьи, пишет Sky News.

Алнаук рассказал, что во время обстрела их дома погибли три его сестры, двое его братьев и 14 его племянниц и племянников.

"Человеку нужно только пережить то, что пережил я, чтобы понять, что я на самом деле чувствую. Я говорил это и скажу снова, что то, что я чувствую, я не желаю этого своему худшему врагу", – сказал он.

Видео дня

Алнаук рассказал, что в четыре часа утра он проснулся "в панике" из-за того, что чувствовал, что что-то ужасное могло случиться.

"Я проверил свой телефон и получил новости от одного из моих друзей. Мне сказали, что Израиль разбомбил мой дом, дом моей семьи, и что все, кто там был, были убиты", – говорит мужчина.

Одна из его племянниц, живущая в Газе, осталась жива. Она рассказала ему, что голодает.

"Это был самый болезненный звонок в моей жизни. Она сказала мне, что напугана, одинока, голодна, испытывает жажду. Ситуация, которую мы переживаем в Газе, является катастрофической", – добавил он.

Ситуация в секторе Газа - это надо знать

В начале октября боевики ХАМАС, контролирующие часть палестинской территории – сектор Газа – нанесли масштабный удар по израильской территории, атаковали приграничные города и взяли около 200 человек в заложники.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зачистили территорию от боевиков, после чего удары по сектору Газа усилились. Неделю назад Израиль начал наземное наступление на Газу. Военной целью Израиль называет полную ликвидацию ХАМАС.

Как свидетельствуют спутниковые снимки и видео из открытых и официальных источников, к этому времени израильские сухопутные войска уже приблизились к городу Газа, крупнейшему и наиболее густонаселенному пункту региона.

ООН и ряд стран, в частности арабские страны, резко критикуют кампанию Израиля, некоторые отозвали своих послов. Причиной стали значительные потери среди палестинского гражданского населения и созданная в результате войны гуманитарная катастрофа в регионе. Некоторые из атак Израиля привели к значительным жертвам. В частности, серия ударов по большому лагерю беженцев в Джабалии. Израиль утверждает, что там была расположена база Центрального батальона ХАМАС.

США просят израильские власти о паузе в атаках по контролируемой палестинской группировкой ХАМАС Газе. Она позволила бы оказать помощь населению сектора Газа, обеспечить освобождение заложников.

Как писал CNN со ссылкой на источники, израильские чиновники не согласятся на паузу в боевых действиях без освобождения всех заложников, которых боевики захватили после атаки 7 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: