По данным разведки Израиля, в этом заведении учили боевиков ХАМАС.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли сокрушительные удары по зданию университета Аль-Азхар в секторе Газы.

Арабские паблики утверждают, что здание сровняли с землей несколькими высокоточными ударами ВВС Израиля. Появилось видео атаки.

По данным израильской разведки, в учебном заведении готовили инженеров для террористической организации ХАМАС по разработке взрывных устройств и ракет.

Окружение Газы - что известно сейчас

Пресс-секретарь ЦАХАЛ сообщил, что израильские солдаты "атакуют форпосты ХАМАС, штаб-квартиры, пусковые позиции и инфраструктуру, уничтожают террористов в ближних боях".

"Силы ЦАХАЛа окружают Газу из воздуха, суши и моря, окружая город газ и его окрестности. Боевики наступают в боях, в ходе которых уничтожают наземную и подземную террористическую инфраструктуру и ликвидируют террористов", - заявил в пятницу представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

Известно, что израильские сухопутные войска приближаются к городу Газа, крупнейшего и наиболее густонаселенного пункта в палестинском анклаве, свидетельствуют спутниковые снимки и видео из открытых и официальных источников.

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