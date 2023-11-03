Израиль не согласится на паузу в боевых действиях без освобождения заложников, которых боевики захватили после атаки 7 октября.

Сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен третий раз за месяц прибыл в Израиль с целью подтолкнуть израильские власти к паузе в атаках по контролируемой палестинской группировкой ХАМАС Газе.

Как пишет Times of Israel, на брифинге Блинкен прямо отметил, что озвучил желание Вашингтона увидеть гуманитарные паузы в боях в Газе. Эти паузы, подчеркнул госсекретарь, могли бы позволить оказать помощь, обеспечить освобождение заложников и помешать использованию боевиками временного прекращения огня в свою пользу.

Во время встречи с президентом Израиля Исааком Херцогом в Тель-Авиве Блинкен сказал, что США "решительно поддерживают тезис о том, что Израиль имеет не только право, но и обязанность защищать себя", но подчеркнул, что "важно, как Израиль это делает".

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"И очень важно, чтобы, когда речь идет о защите гражданских лиц, попавших под перекрестный огонь ХАМАСа, было сделано все, чтобы защитить их и оказать помощь тем, кто так отчаянно в ней нуждается, но никоим образом не был ответственен за то, что произошло 7 октября. Поэтому мы работаем над всем этим вместе", – сказал он.

Блинкен заметил, что ему одинаково больно наблюдать за тем, как война повлияла на израильских и палестинских детей. "Когда я вижу их, когда я смотрю в их глаза с экрана телевизора, я вижу своих собственных детей. Как можно иначе?", – сказал Блинкен. Герцог в свою очередь поблагодарил Блинкена за его "моральную ясность".

Госсекретарь в то же время отметил, что ХАМАС не заботится о палестинцах и использует их как живой щит, размещая свою инфраструктуру и бойцов в жилых домах, школах, мечетях, больницах. Блинкен утверждает, что обсуждал с израильскими чиновниками шаги, которые следует предпринять для борьбы в этих условиях.

Реакция Израиля на предложение паузы в боях в Газе

Как пишет CNN со ссылкой на источники, чиновники донесли до Блинкена, что Израиль не согласится на паузу в боевых действиях без освобождения около 200 заложников, которых боевики захватили после атаки 7 октября.

В частности, министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что Израиль не согласится на паузу в боевых действиях, если она не включает освобождение заложников. Израильские официальные лица также выразили разочарование по поводу того, что ХАМАС освобождает только одного или двух заложников одновременно.

Во время встречи Президент Израиля Исаак Герцог и Блинкен подчеркивали, что они "все время думают о заложниках, среди которых много израильтян, американцев и других иностранных граждан".

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы безопасно вернуть их, чтобы они были со своими семьями и близкими", – сказал Блинкен.

Ситуация в Газе - это надо знать

7 октября террористическая группировка ХАМАС, контролирующая часть палестинской территории – сектор Газа – нанесла массированную атаку по Израилю. Боевики вторглись на израильскую территорию и взяли около 200 заложников.

После зачистки своей территории от боевиков Израиль объявил своей целью полную ликвидацию ХАМАС. Удары по сектору Газа были усилены. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к наземной операции в Газе.

Некоторые из нападений Израиля привели к значительным жертвам среди гражданского населения в секторе Газа. В частности, Израиль нанес серию ударов по большому лагерю беженцев в Джабалии, утверждая, что там была расположена база Центрального батальона ХАМАС.

ООН и ряд стран, в частности арабские страны, резко критикуют кампанию Израиля, некоторые отозвали своих послов.

Президент США Джо Байден и его команда также направляют прямые предупреждения Израилю о том, что страдания гражданского населения в Газе ослабят общественную поддержку войны против ХАМАС. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркивал, что США "не одобряют убийства невинных людей, будь то палестинцы, израильтяне или другие люди".

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