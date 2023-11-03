Хотя снимки имеют низкое разрешение, на них, похоже, видны следы тяжелой бронетехники, оставленные по полосе к югу от центра города, почти достигая побережья.

Израильские сухопутные войска приближаются к городу Газа, крупнейшему и наиболее густонаселенному пункту в палестинском анклаве, свидетельствуют спутниковые снимки и видео из открытых и официальных источников.

Анализ изображений, проведенный CNN, помогает пролить свет на то, что происходит на месте, поскольку армия обороны Израиля утверждает, что окружила город.

С тех пор как ЦАХАЛ неделю назад начал наземное наступление на сектор Газа, что ознаменовало последний этап войны против Хамаса, его войска продвинулись вперед по трем направлениям – от северо-западной границы сектора Газа вдоль побережья Средиземного моря, с северо-востока возле Бейт-Хануна и от с востока на запад, вдоль юга города Газа – очевидно, пытаясь разделить полосу на две части.

Видео дня

Израильские войска продвинулись глубже вдоль этого западного участка, к морю, согласно спутниковым снимкам Европейского космического агентства, сделанным в среду, которые показали, что силы находились примерно в километре от полного окружения города Газа.

Хотя снимки имеют низкое разрешение, на них, похоже, видны следы тяжелой бронетехники, оставленные по полосе к югу от центра города, почти достигая побережья.

Видео, показывающее наступление Израиля к югу от города Газа, еще не появилось, но кадры, которыми поделились ЦАХАЛ и распространили в социальных сетях в последние дни, показывают, что израильские войска двинулись в самые северные поселения в секторе Газа – Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и Ататра – и сидели там по периметру города Газа с севера.

Спутниковые снимки и кадры также показывают, что израильские силы находятся на дороге Салах ад-Дин, шоссе, проходящем вдоль всей полосы, по-видимому, не позволяя никому, кто еще находится в городе Газа, двигаться на юг. На появившемся в понедельник видео, снятом палестинским журналистом-фрилансером Юсифом Аль-Саифи, показано, как израильский танк открывает огонь по машине на дороге.

Окружение города Газа - детали

Пресс-секретарь ЦАХАЛ сообщил, что израильские солдаты "атакуют форпосты ХАМАС, штаб-квартиры, пусковые позиции и инфраструктуру, уничтожают террористов в ближних боях".

"Силы ЦАХАЛа окружают Газу с воздуха, суши и моря, окружая город Газа и его окрестности. Боевики наступают в боях, в ходе которых уничтожают наземную и подземную террористическую инфраструктуру и ликвидируют террористов", - заявил в пятницу представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

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