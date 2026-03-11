'Там столько лжи': Иво Бобул отреагировал на заявление бывшей жены об аборте

По словам артиста, он больше не хочет ничего слышать о бывшей.

Известный украинский певец Иво Бобул впервые отреагировал на заявление бывшей жены Лилии Сандулесы, что он заставил ее сделать аборт.

Артист подчеркнул, что бывшая говорит неправду. По словам Иво Бобула, он после этого больше не уважает Лилию.

"Впервые слышу об этом. После этого интервью я перестал уважать Лилю вообще. Там столько лжи, что я просто удивлялся, откуда она это все взяла и зачем она это сделала", - подчеркнул исполнитель в проекте "Наодинці з Гламуром".

Бобул также добавил, что когда-то говорил бывшей возлюбленной, что нужно следить за своей внешностью. Возможно, из-за этого Сандулеса могла на него обидеться, однако сейчас он не хочет ничего выяснять.

"Я поднял ее из небытия, я взял ее на гастроли, два тура сделали очень хорошие. Я сказал, что нужно за собой следить, ты должна хорошо выглядеть... И на это обижаться? Я впервые слышу вообще то, что она там говорила. Мне очень обидно. Я не хочу видеть, не хочу слышать и не хочу знать", - добавил певец.

К слову, Иво Бобул и Лилия Сандулеса прожили в браке десять лет. Общих детей у них не было, но артистка заявила, что в 1994 году была беременна. Однако тогда, по ее словам, звездный муж попросил сделать аборт.

