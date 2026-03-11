'Почему она, а не я?': Цибульская призналась, кому из коллег завидовала

Артистка вспомнила, что когда-то мечтала оказаться на их месте.

Популярная украинская певица Оля Цибульская честно ответила, кому из коллег завидовала.

Артистка не скрывает, что раньше у нее возникали такие эмоции к исполнительнице, которую слушала с детства. Речь идет об Ирине Билык.

"Первая такая сильная зависть была к Ирине Билык. Я на "Фабрике звезд" выиграла недельный конкурс, там мы что-то писали, песни какие-то. И Никитин тогда взял меня и еще нескольких участников и повел на концерт Ирины Билык во Дворец "Украина". И мы ехали в его модном лимузине, в котором пахло дорогими духами. Я помню, что я сидела и смотрела на Ирину Николаевну, сама таяла от этих песен, потому что я выросла под них. Но после концерта думаю: "Почему она, а не я? Вот, почему? Я же такая же, у меня такие же руки, ноги. Я тоже люблю музыку, я тоже достойна стоять на этом месте. Почему не я?" - вспомнила Цибульская в проекте "33 питання від Люкс ФМ".

Оля также назвала имя зарубежной звезды, успеху которой завидовала.

"Я попала первый раз на большой концерт. Это была певица Рианна в Майами. И это была большая-большая арена. И я завидовала и плакала, почему у нас нет такого шоу-бизнеса, нет такого масштаба, у нас нет таких бюджетов, чтобы ты на стадионе летела на вертолете, тебя спускали на какой-то хрустальной лестнице. Потом я поняла, что дело совсем не в размере, а в контексте и твоей принадлежности", - подчеркнула Оля.

