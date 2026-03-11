Создатель франшиз 'Пила' и 'Заклятие' снимет ремейк южнокорейского хита

Оригинальный фильм 2019 года "Гангстер, полицейский, дьявол" был одобрительно воспринят критиками.

Австралийско-малайзийский режиссер Джеймс Ван, наиболее известный как создатель хитовых хоррор-франшиз "Пила", "Астрал" и "Заклятие", определился со своим следующим проектом.

Как сообщает Variety, компания Paramount Pictures поручила режиссеру снять "переосмысление" южнокорейского триллера "Гангстер, полицейский, дьявол" (The Gangster, The Cop, The Devil).

Сообщается, что исполнитель главной роли в оригинальном фильме Ма Дон Сок ("Поезд в Пусан", "Вечные") также привлечен к проекту в качестве продюсера.

В то же время над сценарием новой версии фильма будет работать оскароносный сценарист фильмов "Таинственная река" и "Секреты Лос-Анджелеса" Брайан Хельгеланд.

По сюжету фильма 2019 года "Гангстер, полицейский, дьявол" от режиссера Вон-Тхе Ли, премьера которого состоялась в Каннах, гангстер и полицейский объединяются, чтобы поймать серийного убийцу.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 97% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 94% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Напомним, среди последних режиссерских работ Вана, который также является основателем кинокомпании Atomic Monster, – хоррор "Воплощение зла" 2021 года и супергеройский фильм "Аквамен и Потерянное королевство" 2023 года.

