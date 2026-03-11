Франция анонсировала независимое от США тестирование конкурента HIMARS

Франция в ближайшие месяцы будет тестировать образец ракеты FLP-T, которая может составить существенную конкуренцию HIMARS

Французская ArianeGroup показала свою высокоточную ракету FLP-T, которая должна стать аналогом американских ER GMLRS. Ожидается, что первая демонстрация будет готова уже в первой половине 2026 года, то есть стоит ожидать начала тестов в ближайшие месяцы.

Для нового вооружения, которое разрабатывается в партнерстве с Thales, заявляется субдекаметрическая точность, то есть менее 10 м. Также декларируется устойчивость к работе средств подавления и РЭБ, пишет Defence.ua.

В целом это должен быть боеприпас для потенциальной французской РСЗО, которая будет аналогом американских M142 HIMARS. При этом отмечается, что разработка будет ITAR-Free, то есть не будет зависеть от разрешений и ограничений со стороны США.

Видео дня

Возможности высокоточного поражения на глубину до 150 км очень важны на современном поле боя и позволяют наносить удары по целям в ближнем тылу противника. В настоящее время в Европе соответствующих ракетных систем собственного производства нет.

Европейские страны в основном выбирают либо американские M142 HIMARS, либо южнокорейские K239 Chunmoo. В то же время некоторые, например Германия, взяли израильскую PULS, которая с локализацией стала EuroPULS и Mars 3.

Однако Франция настаивает на собственном суверенном решении, в рамках которого и разрабатывается FLP-T. Помимо уже упомянутых ArianeGroup и Thales, в этом проекте аналогичную ракету Thundart создают компании MBDA и Safran и даже показали ее в декабре 2025 года.

Хотя точно с пусковой площадкой для проекта еще не определились, французский ОПК предлагает Foudre от Turgis Gaillard, которая получит систему управления огнем от Airbus. Однако также ходят разговоры, что могут купить индийскую Pinaka или просто интегрировать оттуда ракеты.

По имевшейся ранее информации заявлялось, что ArianeGroup и Thales работают над ракетой с дальностью более 300 км, но сейчас сообщается о 150 км. Поэтому теперь похоже, им придется конкурировать с Thundart, которая находится в этой же нише.

Франция и военные контракты

Недавно сообщалось, что Воздушно-космические силы Франции выразили желание получить отечественную аэробаллистическую ракету для развертывания на истребителях Rafale.

Также мы писали, что Индия заказала во Франции 114 единиц истребителей Rafale. Как отмечают аналитики, эта сделка значительно увеличит очередь ожидания истребителей Rafale для всех будущих заказчиков, ведь производственные возможности Dassault ограничены.

Вас также могут заинтересовать новости: