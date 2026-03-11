Лучше сесть в тюрьму: депутат спрогнозировал, как закончит Путин

В последнее время диктатуры в ряде стран начали рушиться. В связи с этим для Путина безопаснее было бы оказаться на скамье подсудимых.

Китай видит, что Украина побеждает, и видит слабость России. А для российского диктатора Владимира Путина вообще лучше всего будет предстать перед судом в Гааге.

Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Он отметил, что Путин вместе с лидером Китая Си Цзиньпином это "ось зла, в которую входят авторитарные режимы".

"Наиболее агрессивная - это Российская империя. Но все большее значение имеет и Китайская Народная Республика, которая помогает России. Без помощи Китая российская военная машина была бы неспособна вести войну", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что Россия теряет союзников: Сирию, Иран. "Мы видим очень важные геостратегические или геополитические изменения, связанные с тем, что Россия превращается в вассала Китая в результате этой войны. Потому что оказалось, что Россия не является великой державой, она не может справиться с Украиной. Наоборот: время на нашей стороне, и, так или иначе, мы побеждаем", - подчеркнул Мережко.

По его словам, в асимметричных конфликтах побеждает тот, кому удается устоять:

"Мы побеждаем, по моему мнению. И Китай это видит, и он видит слабость России, что она все более зависит от него и использует это".

У Путина "выбор невелик"

В целом, что касается правления Путина, Мережко считает, что у российского диктатора "выбор невелик":

"В лучшем случае для него – это модель Милошевича. Безопаснее для него – предстать перед судом в Гааге, Международным уголовным судом. Это лучший и наиболее рациональный вариант. Иначе это закончится, как с Каддафи, или как с Чаушеску.

Преступники и яд

Кроме того, на вопрос, мог ли бы Путин в суде применить, например, цианид, как это сделал хорватский генерал Слободан Праляк, депутат заметил:

"Герринг во время Нюрнбергского процесса... Я думаю, что система международного правосудия учитывает такие истории. Уровень безопасности там значительно повысился. Вряд ли это произошло бы".

Мережко также подчеркнул, что как юристу-международнику ему хотелось бы видеть настоящую международную ответственность. "Чтобы все военные преступники, начиная с Путина, предстали перед судом, и было вынесено справедливое принципиальное решение, согласно международному праву", – подчеркнул он.

Суд в Гааге

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии завершил свою работу. В Гааге в историческом Рыцарском зале прошла официальная церемония закрытия.

За время работы Трибунала были выдвинуты обвинения 161 лицу. 90 из них осуждены. Рассмотрения длились более 20 лет, за время судебных процессов допросили около 5000 человек.

Среди подсудимых были бывший президент Югославии Слободан Милошевич и бывший вице-президент Сербии Воислав Шешель. Первый президент Сербии Радован Караджич и сербский генерал Ратко Младич были признаны виновными в геноциде.

Последним громким делом Трибунала стал приговор бывшему командующему силами боснийских хорватов Слободану Праляку. Трибунал признал его виновным в военных преступлениях и приговорил к 20 годам тюрьмы. Приговор оставили в силе, после чего Праляк заявил, что отвергает решение суда и выпил яд, в результате чего скончался.

Президент Владимир Зеленский сравнил Путина с нацистским лидером Адольфом Гитлером и выразил убеждение, что Россию ждет трагический конец.

