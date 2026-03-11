Полякова эмоционально высказалась о зяте-иностранце: 'Такой наивный'

Артистка также ответила, изменилась ли дочь после замужества.

Известная украинская певица Оля Полякова высказалась о своем зяте-американце Эдене Пассарелли.

Не секрет, что в 2025 году старшая дочь звезды вышла замуж. Их регистрация состоялась в Америке, но в начале этого года Маша приехала в Украину и официально познакомила родителей со своим избранником. О нем в проекте "Наодинці з Гламуром" Олясказала так:

"Классный зять, хороший ребенок, добрый, неагрессивный. Вообще, конечно, война, нашим людям нелегко живется, это сказывается, что мы немного агрессивны. Они не понимают, почему мы кричим, почему мы ругаемся. Зять такой чистый, добрый, наивный, даже жалко его".

Также Полякова рассказала, как замужество повлияло на 21-летнюю Машу. По словам звездной мамы, ее дочь главная в их паре.

"Она не изменилась. Здесь у нее были "слуги", так она себе "слугу" нашла, и он ее "обслуживает". Она такая доминирующая, как, кстати, все украинские женщины. Она заботится о муже, но она контролирует", - в шутку отметила исполнительница.

