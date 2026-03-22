Дубайские миллионеры спросили у ИИ, куда бежать от войны: вот какой ответ они получили

Инвесторы начинают продавать часть недвижимости, приобретенной в Эмиратах, и покупать виллы в одной из стран Европы.

После многих лет, в течение которых Дубай был излюбленным местом для сосредоточения мирового богатства, некоторые инвесторы начинают продавать часть недвижимости, приобретенной в Эмиратах, чтобы перераспределить весь свой капитал в Европу. Как пишет antena3.ro, напряженность в Персидском заливе подтолкнула богатейших людей со всего мира сократить инвестиции в Дубай и покупать виллы и пентхаусы в Италии - благодаря советам искусственного интеллекта.

Долгое время Дубай представлял собой новый центр мирового богатства. Благоприятное налогообложение, быстрые процедуры и возможность покупки нескольких объектов недвижимости в одном комплексе привлекали многочисленных европейских инвесторов, некоторые из которых в итоге владели несколькими квартирами в одном районе. Однако сейчас, на фоне напряженной международной обстановки и опасений по поводу стабильности региона, некоторые из этих состоятельных людей начинают перераспределять свои портфели. Таким образом, Италия возвращается на передний план, делая ставку на сочетание образа жизни, исторического наследия и консолидированной стоимости своей недвижимости.

Брокерская компания Lionard Luxury Real Estate сообщает, что в последние годы она зафиксировала среднегодовой рост примерно на 20% в сегменте сделок с элитной недвижимостью, а на 2025 год прогнозирует увеличение числа запросов на покупку на 25% по сравнению с 2024 годом. Компания также отмечает растущий международный интерес к недвижимости в Италии. Наиболее активным сегментом остается сегмент ультра-люкс, где стоимость объектов превышает 5 миллионов евро.

Видео дня

Наибольшее количество покупателей составляют французы, британцы и американцы, за ними следуют инвесторы из Северной Европы и новое поколение предпринимателей, привлеченных итальянским образом жизни. Среди наиболее востребованных объектов недвижимости – исторические виллы в Тоскане, приморские резиденции на Сицилии, крупные объекты недвижимости в Венето и пентхаусы с панорамным видом в исторических центрах крупных итальянских городов.

Влияние ИИ

На изменения в сфере недвижимости также влияют алгоритмы искусственного интеллекта. Так, одна из разработанных компанией платформ на основе ИИ, LAIA, анализирует предпочтения покупателей и помогает определить момент, когда интерес к конкретной недвижимости становится действительно конкретным. Алгоритмы позволяют анализировать поведение покупателей в интернете, составлять профили заинтересованных клиентов и рекомендовать объекты недвижимости, соответствующие их бюджету и предпочтениям.

Цифровизация также изменила способ принятия решений покупателями. Во время пандемии многие сделки были завершены полностью удаленно. Виртуальные туры, детальная видеосъемка и видеозвонки позволили продавать дорогостоящую недвижимость без личного посещения инвесторами.

Глобальное богатство становится все более мобильным, и решения инвесторов быстро меняются в зависимости от налогообложения, геополитической стабильности и возможностей диверсификации, отмечают аналитики. Поскольку капитал снова ищет безопасности и культурной ценности, Италия со своими историческими виллами, дворцами эпохи Возрождения и городскими пентхаусами остается одним из самых привлекательных направлений в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: