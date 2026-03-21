Команда Трампа разрабатывает стратегию на случай мирных переговоров с Ираном, - Axios

В последние дни между США и Ираном не было прямых контактов.

После трех недель войны на Ближнем Востоке администрация президента США Дональда Трампа начала предварительные обсуждения относительно следующего этапа и возможного формата мирных переговоров с Ираном. Об этом сообщили американский чиновник и информированный источник для Axios.

Трамп заявил, что он рассматривает возможность "завершения" войны, однако американские чиновники сказали, что боевые действия могут продолжаться еще две-три недели. В то же время советники президента США хотят начать готовить почву для дипломатических переговоров.

По информации источников, в дискуссиях о возможных дипломатических шагах участвуют посланцы Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

"Любое соглашение о прекращении войны должно предусматривать открытие Ормузского пролива, решение вопроса о запасах высокообогащенного урана в Иране, а также заключение долгосрочного соглашения по иранской ядерной программе, баллистическим ракетам и поддержке союзников в регионе", - добавляют в Axios.

Еще два осведомленных источника подчеркнули, что за последние дни между США и Ираном не было прямых контактов, хотя Египет, Катар и Великобритания передавали сообщения между двумя сторонами. Также Египет и Катар сообщили США и Израилю, что Иран заинтересован в переговорах, но на очень жестких условиях.

В частности, требования Ирана включают прекращение огня, гарантии того, что война не повторится в будущем, а также компенсацию.

"По нашему мнению, мы затормозили рост Ирана", - отметил один американский чиновник, который верит, что иранцы сядут за стол переговоров.

По его словам, США хотят, чтобы Иран взял на себя шесть обязательств:

Отказ от ракетной программы на пять лет.

Полное прекращение обогащения урана.

Вывод из эксплуатации реакторов на ядерных объектах в Натанзе, Исфахане и Фордо, которые США и Израиль бомбили в прошлом году.

Строгие протоколы внешнего наблюдения за созданием и использованием центрифуг и связанного с ними оборудования, которое может способствовать развитию программы создания ядерного оружия.

Договоры о контроле над вооружениями со странами региона, предусматривающие ограничение количества ракет не более чем 1 000.

Отказ от финансирования таких прокси-организаций, как "Хезболла" в Ливане, хуситы в Йемене или "Хамас" в Газе.

В то же время Иран не раз уже отвергал некоторые из этих требований в прошлом, а лидеры в Тегеране подчеркнули сложность переговоров с президентом, который ранее вступал в переговоры, чтобы затем их внезапно сорвать.

Также Трамп считает требование Ирана о репарациях "нереальным", добавил американский чиновник.

"Они называют это репарациями. Возможно, мы называем это возвратом замороженных средств. Есть много разных способов, как мы можем подобрать слова, чтобы политически решить то, что им нужно решить, чтобы достичь консенсуса в их системе", - добавил чиновник.

Кроме того, источники сообщили, что советники Трампа хотят быть готовыми, если переговоры с Ираном состоятся в ближайшее время.

Собеседники сказали, что условия Виткоффа и Кушнера будут похожи на те, которые они представили в Женеве за два дня до начала войны.

Как писал УНИАН, ранее страны G7 пригрозили мерами в связи с атаками Ирана и рисками для энергорынка. Дипломаты осудили безрассудные атаки режима против гражданского населения и инфраструктуры, в том числе энергетической.

"Мы... выражаем поддержку нашим партнерам в регионе в условиях неоправданных атак со стороны Исламской Республики Иран и ее союзников", - говорится в заявлении.

В то же время в Великобритании сделали заявление относительно использования ее баз на Кипре во время войны на Ближнем Востоке. Там подчеркнули, что британские базы на Кипре не будут использоваться для каких-либо наступательных военных операций.

"Премьер-министр Великобритании еще раз подчеркнул, что безопасность Республики Кипр является фундаментальной для Соединенного Королевства, и с этой целью было принято решение об усилении средств, способствующих уже существующим превентивным мерам", - сказал представитель правительства Кипра.

