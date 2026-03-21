Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегии, которые обеспечили бы извлечение ядерных материалов у Ирана, поскольку военная кампания против Тегерана вступила в неопределенную фазу.

Как пишет издание CBS News со ссылкой на источники, время проведения такой операции, если Трамп одобрит ее, пока неясны. В настоящее время планирование сосредоточено на возможном развертывании сил из секретного Объединенного командования спецопераций, которому часто поручают самые сложные задачи по борьбе с распространением ядерного оружия, сообщили два источника издания.

Отмечается, что обсуждения идут в закрытом режиме. Издание написало, что в последнее время администрация Трампа переключила внимание на более долгосрочную цель, поставленную президентом в начале войны - чтобы Иран больше не был способен производить ядерное оружие.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), по состоянию на лето 2025 года Иран накопил около 440 кг урана с 60-процентным обогащением.Большая часть этого урана остается захороненной под ядерными объектами, которые были разбомблены в ходе американской операции прошлым летом.

Американские официальные лица заявили, что администрация Трампа не исключает возможности попытки изъять запасы высокообогащенного урана в Иране в рамках уже этой военной кампании. Однако, любая операция по захвату урана будет сложной и потенциально рискованной.

"Речь идет о баллонах, содержащих газ с высоким содержанием гексафторида урана (60%), поэтому с ним очень сложно работать", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Я не говорю, что это невозможно. Существуют невероятные военные возможности для этого, но это, безусловно, будет очень сложная операция", - добавил он.

Ранеее Трамп настаивал на полном прекращении обогащения урана Ираном, но эту идею иранское правительство отвергло. С началом войны против Ирана Трамп называл обеспечение невозможности получения Ираном ядерного оружия одной из главных целей.

12 марта председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ и военный эксперт Иван Тимочко сказал, что удары США по иранским заводам вынудили власти в Тегеране использовать беспилотники, которые предназначались для РФ. Он отметил, что атаки на предприятия, в частности в Исфагане и вблизи Натанза, вынудили Иран перенаправить на собственные нужды партии беспилотников, которые изначально предназначались для армии России.

Кроме того, многие страны Персидского залива призвали Вашингтон не останавливаться в Иране.

Вас также могут заинтересовать новости: