Трамп требует от стран Персидского залива триллионы долларов за войну с Ираном, - журналист

Журналист заявил, что Трамп оказывает давление на страны Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп пытается вымогать у союзников из стран Персидского залива триллионы долларов для ведения войны против Ирана, якобы от их имени. Об этом заявил оманский журналист Салем Аль-Джахури в эфире BBC Arabic, пишет The Cradle.

По его словам, Трамп оказывает давление на страны Персидского залива. В частности, он заверил, что президент США требует, чтобы эти государства выплатили Вашингтону огромные суммы денег.

"Сегодня речь идет об определенных утечках информации, согласно которым американский президент требует, чтобы страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выплатили примерно 5 триллионов долларов, если они хотят, чтобы эта война продолжалась, а если они хотят, чтобы она прекратилась, они должны выплатить США 2,5 триллиона долларов за то, что было сделано за прошедший период", - рассказал Аль-Джахури.

В издании отметили, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива ранее публично заявили, что выступают против войны, начатой Израилем и США против Ирана. Однако известно, что американские войска запускали ракеты с территории Персидского залива, а американские военные самолеты пересекали воздушное пространство Персидского залива по пути к Ирану для нанесения авиаударов.

Война с Ираном выходит из-под контроля Трампа

Ранее Reuters писало, что президент США Дональд Трамп завершает третью неделю войны с Ираном, столкнувшись с кризисом, который быстро вышел из-под контроля. В агентстве подчеркнули, что Вашингтон оказался в относительной изоляции от союзников, а все больше войск готовятся к развертыванию, несмотря на обещание Трампа, что конфликт будет "короткой экскурсией".

Кроме того, как пишет агентство, заняв оборонительную позицию, Трамп обвинил другие страны НАТО в нежелании обеспечить безопасность Ормузского пролива, заявив, что кампания "развертывается по плану". Однако его утверждение о "выигранной военной битве" противоречит реальности: Иран перекрыл поставки нефти и газа в Персидском заливе и нанес ракетные удары по региону.

Вас также могут заинтересовать новости: