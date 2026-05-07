7 мая по Земле ударит магнитная буря (график)

Сегодня влияние Солнца будет сильным, а уже завтра ситуация начнет улучшаться.

В середине недели, 7 мая, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

Последствия недавних выбросов корональной массы ослабели, однако сегодня на нашу планету повлияет высокоскоростной поток из небольшой корональной дыры, расположенной в центре солнечного диска.

Ожидается, что магнитная буря буде слабой, уровня G1.

В течение 8 и 9 мая ситуация должна нормализоваться. Прогнозируют периоды активности, но до полноценной магнитной бури дело не дойдет.

Магнитные бури - чем опасны и как защититься

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые происходят из-за вспышек на Солнце и потоков заряженных частиц. Во время магнитных бурь возможны сбои в работе связи, GPS и энергосистем. Они могут влиять не только на технику, но и на самочувствие людей. В такие периоды чаще возникают головные боли, усталость, перепады давления, ухудшается сон и концентрация.

Особенно чувствительны к бурям метеозависимые люди, пожилые и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, важно соблюдать простой режим: больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточно воды и ограничить кофеин и алкоголь. Полезны лёгкие прогулки на свежем воздухе и полноценный сон. Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под рукой необходимые лекарства и внимательнее следить за своим состоянием.

