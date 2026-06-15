Россияне раскинули новую понтонную переправу возле Геническа

Он построен чуть южнее Геническа.

Российские оккупанты обустроили понтонную переправу недалеко от поврежденного моста возле города Геническ. Соответствующий спутниковый снимок Copernicus опубликовал пользователь you1126 на своей странице в X.

"Нашел понтонный мост (второй). Прямо у автомобильного моста, чуть южнее Геническа", – говорится в посте.

Как пишет "Милитарный", речь идет о переправе к Арабатской стрелке. Она является частью российской сухопутной логистики на юге.

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Напомним, после того, как ВСУ существенно повредили мосты на въезде в Крым со стороны Херсонщины, российские оккупанты навели рядом понтонные переправы.

Первый понтон россияне обустроили в районе Чонгара после повреждения стационарной переправы в результате украинского удара. Он появился 7 июня. У переправы образовались очереди из грузовиков и легковых автомобилей. Впрочем, все они выезжали из Крыма. Ни одно транспортное средство не было замечено на пути на полуостров, который уже живет в условиях изоляции.

13 июня стало известно, что эта переправа была уничтожена. Серией ударов Сил обороны было поражено еще несколько целей.

Разрушение мостов на юге: последние новости

Ранее военный аналитик Клеман Молен прокомментировал спутниковые снимки, опубликованные "Радио Свобода", на которых видно появление понтонов на Чонгаре и вблизи Армянска. По его словам, понтонный мост замедляет движение, что может позволить Украине атаковать военные конвои в момент, когда их гораздо легче уничтожить. Он отмечает, что эти два узких места между оккупированным Крымом и Херсонской областью значительно затрудняют любую логистику.

Благодаря тому, что Силы обороны Украины наносят удары по логистике россиян, в частности по мостам, активность штурмов снизилась. В то же время, по его словам, не исключено, что снижение активности обусловлено накоплением сил врага на определенных участках. Однако большое значение имеет контроль над логистикой противника, в частности над такими важными объектами, как мосты. Речь идет не только о Чонгарском мосте, но и об ударах по мостам на Северо-Крымском канале и трассе, ведущей из российского Таганрога в Крым.

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