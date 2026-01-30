Макрону пришлось оправдываться перед Зеленским из-за отпущенного танкера россиян

До того сам факт задержания танкера стал небольшой сенсацией.

Франция отпустила ранее задержанный танкер российского "теневого флота". В телефонном разговоре 29 января французский президент Эмманюэль Макрон заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что на это пришлось пойти из-за требований французского законодательства. Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал на встрече с журналистами в Киеве.

По словам украинского президента, Макрон пообещал внести изменения во французское законодательство, чтобы в будущем такие танкеры оставались под арестом.

Зеленский призвал другие страны Европы последовать примеру Франции и останавливать танкеры российского "теневого флота".

"Это же вопрос ко всем государствам. По крайней мере к северным, морским государствам, которые имеют на это влияние. То есть танкеры с российской нефтью нужно остановить, и чтобы она у тебя осталась, а не остановить на какое-то время и отпустить", – сказал президент.

По мнению Зеленского, конфискация танкеров "теневого флота" может стать важным инструментом приближения мира.

Европа против "теневого флота"

Как писал УНИАН, в начале недели 14 европейских стран объявили о закрытии Балтийского моря для судов российского "теневого флота". Соответствующую инициативу поддержали, в частности, Великобритания, Германия, Франция, страны Балтии, Скандинавии и Бенилюкса. Участники подчеркнули необходимость строгого соблюдения международного морского права, в частности требования, чтобы суда ходили под флагом только одного государства и имели действующую документацию и сертификацию.

Также мы писали, что в 20-м пакете санкций ЕС планирует заблокировать "теневой флот" России. ЕС планирует одобрить этот пакет 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения, и рассматривает различные варианты мер, включая полный запрет морских услуг и дополнительные энергетические санкции, хотя окончательный состав пакета пока не согласован.

