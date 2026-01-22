Макрон сообщил о задержании танкера 'теневого флота' РФ

По словам президента Франции, судно следовало из России под фальшивым флагом, задержание произошло в Средиземном море при поддержке союзников.

В четверг, 22 января, утром служащие Военно-морских сил Франции поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России и находящегося под международными санкциями, сообщил в соцсети Х президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон также добавил, что судно подозревают в плавании под фальшивым флагом.

"Мы не будем терпеть никаких нарушений. Сегодня утром французский военно-морской флот задержал нефтяное судно, следовавшее из России, которое подпадает под международные санкции и подозревается в использовании фальшивого флага", - говорится в сообщении французского президента.

Он добавил, что операция была проведена в открытом море в Средиземном море при поддержке нескольких союзников Франции.

"Она была проведена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции добавил, что уже начато судебное расследование.

"Судно было перенаправлено. Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций", - говорится в его заявлении.

Макрон напомнил, что деятельность "теневого флота" России способствует финансированию агрессивной войны против Украины.

"Теневой флот" РФ: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Институт изучения войны отмечает усиление давления со стороны стран Европы против нефтяных танкеров, связанных с Россией и ее союзниками. Аналитики отметили, что десятки танкеров "теневого флота" у побережья Венесуэлы перешли на использование российских флагов в течение последних месяцев. Кроме этого, многие суда "теневого флота", связанные с Россией, подпадают под санкции за перевозку грузов в поддержку иранского режима.

Также мы писали, что Италия арестовала подсанкционный танкер российского "теневого флота", который ходил под флагом одного из островов Океании. Известно, что судно следовало из российских территориальных вод в Черном море. Арест произошел в порту города Бриндизи после расследования финансистов и таможенников, которое они провели в координации с прокуратурой. Под следствием находятся четыре человека: импортер, судовладелец и два члена экипажа. Их обвиняют в нарушении санкций, введенных Евросоюзом.

