Впервые расходы всех стран-членов НАТО на оборону выросли до 2% ВВП

В прошлом году страны-члены Альянса приняли решение увеличить расходы на оборону до 5%.

Впервые все 32 страны-члена Организации Североатлантического договора смогли увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Как сообщает официальный сайт Альянса, сегодня, 26 марта, генеральный секретарь Марк Рютте представил свой ежегодный отчет.

Отмечается, что в 2025 году на саммите в Гааге союзники согласились увеличить оборонные инвестиции до 5% ВВП.

В частности, в прошлом году европейские союзники и Канада сделали большой шаг вперед благодаря увеличению расходов на оборону на 20% по сравнению с 2024 годом.

"Цифры в отчете говорят сами за себя. Мы достигли значительного прогресса в оборонных инвестициях, и НАТО сегодня сильнее, чем раньше", - подчеркнул Рютте.

При этом отмечается, что впервые все союзники сообщили о том, что их расходы на оборону достигли или превысили целевой показатель в 2% ВВП, установленный еще в 2014 году. Отмечая это достижение, генеральный секретарь высоко оценил усилия членов НАТО за их решительную реакцию на изменения в сфере безопасности. Рютте подчеркнул:

"Европейские союзники и Канада слишком долго чрезмерно рассчитывали на военную мощь США. Мы не брали на себя достаточную ответственность за нашу собственную безопасность. Но произошло настоящее изменение в мышлении… И как европеец, я горжусь тем, что мы делаем - достигается огромный прогресс".

Расходы НАТО на оборону

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп после переизбрания на второй срок президентом США неоднократно выражал опасения, что Америка тратит на НАТО огромные суммы денег, но не имеет уверенности, что страны Альянса готовы прийти на помощь Америке, когда это будет необходимо.

На саммите НАТО в июне 2025 года союзники согласились постепенно перейти к выделению на оборону 5% ВВП.

Ранее, в 2014 году на саммите НАТО согласовали цель в течение десяти лет довести расходы на оборону до 2% ВВП.

