Она стала более "проукраинской" и приближенной к позиции Польши и стран Балтии.

На совете обороны в Елисейском дворце 12 июня рассмотрели вариант отказа от традиционно осторожной позиции правительства Франции по быстрому вступления Украины в НАТО.

Как сообщает Le Monde, Париж может занять более "проукраинскую" позицию - перейти из лагеря Германия и США к Польше и странам Балтии, которые считают быстрое присоединение Украины к Альянсу важным фактором безопасности Европы.

Отмечается, что Франция может изменить свою позицию, чтобы надавить на Кремль, в частности, сделать Россию более сговорчивой в вопросе вывода оккупационных войск и прекращения агрессии против Украины.

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На совете обороны обсуждали, что такое усиление позиции Парижа может повлиять на Россию. Там надеются убедить ее в бесполезности продолжения войны. Кроме того, это рассчитано и на влияние на украинское руководство. Ожидается, что это якобы поможет склонить Киев вступить в гипотетические переговоры о мире раньше, чем Украина расположена к этому сейчас.

Вступление Украины в НАТО

Как ранее сообщал УНИАН, 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

14 июня 2023 года генсекретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что саммит НАТО в июле подтвердит, что будущее Украины с блоком.

По данным Politico, Столтенберг в частном порядке предлагал союзникам принять Украину в Альянс после войны без выполнения плана действий по членству (ПДЧ). Сейчас только две страны категорически против этого варианта. Против упрощения процедуры вступления Украины в НАТО выступил также американский президент Джо Байден.

В то же время Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс.

16 июня Сейм Польши принял резолюцию о членстве Украины в НАТО. Сейм Литвы к летнему саммиту НАТО принял резолюцию, которая включает официальное приглашение Украине присоединиться к альянсу.

Сейчас Украина имеет формальную поддержку членства в НАТО уже от 20 стран-членов Альянса. Недавно к списку присоединилась Канада.

Несмотря на йе 19 июня Столтенберг подчеркнул, что НАТО не будет официально приглашать Украину в Альянс на июльском саммите.

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