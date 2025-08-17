После двух месяцев материнства ведущая выглядит уставшей и озадаченной.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая пару месяцев назад родила первенца, откровенно рассказала о трудностях материнства. В своем блоге в Instagram звезда показала реальный кадр своей будничной жизни, а также выразила свое уважение всем матерям.

Из stories Леси можно понять, что она вернулась в Киев после отдыха с родителями в Хмельницкой области. Ведущая сфотографировалась в лифте своего дома с посылками и большим количеством детских принадлежностей.

Никитюк публично обратилась к своему жениху и отцу ребенка Дмитрию Бабчуку, который сейчас находится на военной службе.

Видео дня

"Тяжело без тебя", - написала Леся.

На фото, которое Леся Никитюк сделала в зеркале лифта, она выглядит немного уставшей. Обе руки телеведущей полностью заняты: в одной она держит телефон и одновременно пакеты с покупками, а на другой - несколько вещей для ребенка, среди которых видно игрушки и сложенное одеяло или манеж.

Звезда фильма "Песики" добавила, что восхищается женщинами, которые самостоятельно справляются со всеми хлопотами.

"Низкий поклон всем матерям и женщинам, которые могут на каждый палец пакет повесить", - подчеркнула Никитюк.

Напомним, что Леся Никитюк родила сына в июне этого года. Недавно она показала, как изменилась ее фигура через два месяца после родов.

