Microsoft выпустила новое обновление безопасности Windows 11 под кодом KB5063878, но, возможно, стоит его пропустить.

Всё дело в том, что пользователь X (бывший Twitter) под ником Nekorusukii сообщил, что из-за этого обновления его SSD пришёл в негодность. Он только установил последнюю версию Windows 11 и попробовал обновить Cyberpunk 2077, после чего система перестала распознавать накопитель.

Nekorusuki заинтересовала эта проблема, так что он решил узнать, что вызывает ошибку. Как он выяснил, проблема может возникнуть во время записи большого количества данных, по подсчётам, это минимум 50 ГБ. Он подозревает, что ошибки возникают на уровне кэша устройства.

Особенно уязвимыми оказались SSD с контроллерами Phison, среди них самые популярные решения на рынке вроде Kingston, Apacer, Goodram и другие. Также те же проблемы встречаются и на жёстких дисках.

Проблема решается простым ребутом, но это временное решение. При попытке повторно записать большой объём данных накопитель снова исчезает из системы, говорит Nekorusuki.

