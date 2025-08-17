На новых спутниковых снимках фиксируется также уничтожение небольшого технического помещения и технологического оборудования рядом с ними.

Новые спутниковые снимки высокого качества обнаружили уничтожение двух насосных станций нефтепровода "Дружба" на территории производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области. Об этом пишет Militarnyi со ссылкой на снимки, которые опубликовал Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз.

Так, судя по новым изображениям, в результате украинской атаки и последующего пожара были уничтожены две насосные станции, а также небольшое техническое помещение и технологическое оборудование рядом с ними.

Станция принадлежит государственному холдингу "Транснефть", который осуществляет обслуживание и транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории РФ и за границу. Она имеет мощность прокачки в 60 миллионов тонн нефти в год.

"Унеча" имеет ключевое значение для транспортировки российской нефти в порт Усть-Луга, на который приходится значительная часть экспортных поставок нефти из РФ, и для обеспечения нефтью белорусского НПЗ в Мозыре.

Станция расположена в населенном пункте Высокое в Унечском районе примерно в 60 км от государственной границы Украины. По сообщениям местных жителей, последний удар произошел 12 августа около 22:00.

Отмечается, что пожар на территории станции "Унеча" подтвердили и спутниковые данные NASA, которые зафиксировали очаг возгорания. Согласно этим данным возгорание началось в 22:30, а новые очаги фиксировались в 3:00 и 4:24 ночи.

Чем именно был нанесен удар, неизвестно, однако местные власти сообщали о "массированном комбинированном ударе реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами".

Атака 12 августа стала третьей атакой на эту станцию в 2025 году, отмечает издание. Так, по информации издания Astra, 6 августа беспилотник уже попал на ее территории, вызвав пожар.

В то же время тогда сервис мониторинга пожаров FIRMS от NASA не зафиксировал аномального повышения температуры, вероятно, из-за незначительных масштабов возгорания.

А в марте 2025 года сообщество "Киберборошно" по спутниковым снимкам обнаружило, что под удар попала подстанция "Высокое", расположенная на территории станции "Унеча" и обеспечивающая ее полное энергоснабжение.

Удар по станции "Унеча"

Как сообщал УНИАН, 14 августа сообщество "Dnipro Osint Гарбуз" уже публиковало спутниковые снимки, подтверждающие повреждение линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области.

Тогда OSINTеры рассказали, что вблизи подпорной насосной станции заметны большие следы от пожара, и станция не может функционировать.

