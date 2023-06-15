В частности, евродепутаты ожидают, что обретение Украиной членства в Альянсе начнется после прекращения войны и будет завершено как можно скорее.

Европейский парламент призывает страны-члены Организации Североатлантического договора выполнить обязательства перед Украиной и проложить путь к приглашению Киева присоединиться к оборонительному Альянсу.

Как сказано на сайте Европарламента, соответствующую резолюцию поддержало 425 депутатов, высказалось против 38 и воздержалось 42.

В частности, в резолюции евродепутаты выразили ожидание, что "процесс вступления начнется после прекращения войны и будет завершен как можно скорее".

В то же время, как отметили в Европарламенте, пока будет достигнуто Украиной полноправного членства, Европейский Союз и его страны-члены и союзники НАТО должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок для гарантий безопасности, которые должны быть воплощены сразу после войны.

В резолюции отмечается, что интеграция Украины в НАТО и Евросоюз усилит региональную и глобальную безопасность, а также укрепит связь между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Вместе с тем, в Европарламенте надеются, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся в этом году.

Кроме того, депутаты подчеркнули, что уничтожение Каховской ГЭС - это военное преступление. Они наиболее суровым образом осудили подрыв плотины.

Они подчеркнули, что все виновные в совершении военных преступлений, в том числе в подрыве Каховской ГЭС, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

Также в резолюции высказывается призыв утвердить всесторонний и адекватный пакет восстановления для Украины с сосредоточением внимания на немедленной, средне- и долгосрочной помощи.

Евродепутаты подчеркивают важность сочетания процесса восстановления Украины с подготовкой к вступлению в ЕС и текущими внутренними украинскими реформами.

Путь Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, 14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что саммит Альянса в июле подтвердит, что будущее Украины с НАТО. В то же время, сейчас продолжаются консультации относительно того, каким именно образом будет реализовано стремление Украины приобрести членство в НАТО. В Альянсе существуют разные взгляды относительно будущей перспективы вступления Украины в НАТО, а единственный способ принятия решений требует консенсуса среди всех союзников.

Справка УНИАН. 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

4 апреля 2023 года генсек НАТО назвал этапы, которые будут способствовать приобретению членства Украины в Альянсе, отметив, что предпосылкой для любых будущих переговоров о членстве Украины в альянсе является победа в войне с Россией. Также Украина должна реализовать реформы. Речь идет об антикоррупционных мерах, верховенстве права и права меньшинств.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от саммита лидеров НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях.

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