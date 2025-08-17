У Сергея Киселя есть дядя в стране-агрессоре.

Звезда сериалов "Я - Надія" и "Жіночий лікар. Нове життя" Сергей Кисель рассказал, общается ли с родственниками, которые живут в РФ.

По словам актера, в стране-агрессоре у него живет родной дядя. Однако он не поддерживает с ним связь еще с 2014 года из-за разных политических взглядов.

"Есть родной дядя, но мы не общаемся еще с 2014 года. Моя мама также с ним не говорит. Только иногда бабушка может написать на день рождения или какой-то другой праздник. Мама рассорилась с братом, когда он заявил, что на Майдане ходит НАТО. А потом, когда несколько раз начал упрекать, что "не стреляем по гражданским", полностью оборвала связь. Не секрет, что такие люди были и, видимо, до сих пор есть даже в Украине", - отметил Сергей в интервью для OBOZ.UA.

Актер добавил, что к таким украинцам, которые не любят свое, украинское, он настроен негативно.

"Мое отношение простое: если вам не нравится украинское - собирайте вещи и уезжайте. В Сибири полно земли: Магадан, Иркутск, Омск - замечательный климат. В морозе сохранитесь лучше", - подчеркнул Кисель.

