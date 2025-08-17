Из-за войны многие люди, живущие в восточной части страны, а также в тех регионах, где боевые действия проходят особенно активно, стараются уехать подальше от эпицентра событий. Одни насовсем покидают Украину, другие, желая остаться, перебираются в западные и центральные области. О том, что дает статус ВПО в глазах местных жителей - далее в материале.
Что дает статус переселенца в Украине, кроме льгот и выплат - опыт пользователей
В социальной сети Threads девушка под ником alena_dyakova__ создала ветку, в которой высказалась о своем опыте проживания в другом городе в статусе переселенца.
"Переселенца поймет только переселенец. Фраза "мы вас приняли в своем городе" - дно. Я плачу такие же деньги за квартиру и коммунальные услуги. Плачу налоги, в отличие от многих местных, которые НЕ официально работают. В магазинах для меня абсолютно такие же цены, как и для других. Я не получаю никаких льгот и выплат, за все услуги плачу. В чем меня приняли? Я в своей стране, гражданином которой пока еще являюсь. Каждый город - мой".
На сообщение отреагировало множество людей - пост собрал почти 15 000 лайков и более тысячи комментариев. Люди начали делиться своими мыслями о том, как им живется в статусе ВПО в других городах:
- "Распаковка воспоминаний с 2014 года. Мы бежали в первой волне сразу, как только начали вводить комендантский й час и стягивать технику к границе. Переехали в Киев,но первое время жили в гараже: нам не сдавали жильё,едва узнавали,что мы из Донецка. Дошло до того,что мы продавали личные вещи,чтобы поесть, потому что нас не брали на работу.Ненавижу. Эти переживания оставили след".
- "Я так же в Харькове относилась к донецким в 2014, но после того как оказалась на их месте очень многое осознала! Не дай бог кому- то оказаться на месте переселенца".
- "Переехала семья в село на Франківщину, большая пятеро детей, двоих племянников забрали с собой. Выбирались из-под Мариуполя, тяжело очень, часть пути шли пешком мимо блокпостов. Был свой большой дом, теплицы, хозяйство. Решили жить в селе, купили маленький домик, лишь бы крыша. Работают день и ночь! Спросила у местных родственников - ну как мариупольцы. Ответ - а с ними никто не общается, чужие они, в церковь не ходят и в воскресенье работают. Вот так приняли, ужас. И все знают, что они потеряли".
Одна из участниц обсуждения, девушка под ником ksenich__06, описала свою ситуацию - вспомнила, как она с семьей в 2014-м году бежала из Луганска в Киев.
"Ой)) вернемся в 14й год) я и моя семья бежали из Луганска, где были постоянные обстрелы, не было месяцами воды и света. Приехали в Киев, где были знакомые и родственники. Но сильно долго не погостишь и начали поиск жилья съемного. Из 10 вариантов 9 отказывали ибо "ой, вы из Луганска, тогда нет, сдаем только нашим". Извиняюсь, а мы кто?)) в школе в киевской области меня гнобили за русский язык, поэтому очень быстро я перешла на украинский. Мальчика из параллели избили до сотрясения мозга потому что он был из донецка и когда за школой у него спросили любит ли он Порошенко, он ответил, что ему все равно и он хочет мира и вернуться домой. (Нам было 14-15 лет))). Зато в 22м году в том же Киеве, нам с семьей уже говорили какие мы молодцы, что не живем в Луганске и освоились в Киеве. Вот такая вот история)".
Пользователь с ником andriy_onufriyenko рассказал, что произошло с ним в Черновцах. Он объяснил, что сам из пригорода Харькова, и на днях в Черновцах женщина спросила, зачем "они" к ним едут, аргументировав это тем, что "они" (жители Черновцов - ред.) не едут в Харьков. В ответ мужчина предложил ей трехкомнатный частный дом со свежим ремонтом с беседкой во дворе, а также место для авто. Готов был дать ключи, но предупредил, что город обстреливается. Кроме того, andriy_onufriyenko спросил, почему женщина прибежала в укрытие на парковку элитного ЖК, в котором он живет, предложив ей пойти в подвал своей панельки. По словам автора, на лице женщины появилась недружелюбная гримаса, но разговор был окончен.
В ответ переселенцам прозвучали контраргументы со стороны других жителей Украины, оказавшихся в роли "принимающей" стороны. Их мнение насчет приезжих было единым, но причины негативного отношения отличались:
- "Сейчас меня затопчут тапками, но. Когда в 14 в Киев переехало много людей из Донецкой и Луганской области, люди добрые, что они вытворяли на дорогах. Постоянно превышали скорость, подрезали, никаких поворотников, вели себя как быдло за рулем. Поэтому тоже так говорили".
- "Вы совершенно правы. Мне очень жаль переселенцев. И бесспорно они находятся в своей стране, в какой бы город ни переехали. Без всяких "но". НО! Расскажу, как меня задело одно обстоятельство. Я пошел служить в первый день, через два года приехал в первый отпуск. И обалдел. В городе пробки, летят и подрезают машины с харьковскими и запорожскими номерами. Бульвары забиты. Пары, мужчины. Русский язык и мат. Без выводов. Только личная рефлексия. Почувствовал себя очень чужим".
- "Есть разные люди, как местные, так и переселенцы. Помню, к нам после 14-го года приехали люди из Донецка. У нас город на 40 тыс. населения. То часто слышали "и как за такие зарплаты можно работать"? И "что у вас за сервис?" И "как же у вас здесь скучно, некуда пойти". Вот к таким людям обычно претензии".
- "У вас нет своего города. Вы гости".
Справедливости ради, стоит заметить, что были и те, кто переселенцев поддерживал, например, девушка под ником greenteanosugar призналась, что она - коренная жительница Киева. И вот эту фразу про "понаехавших" она слышала только от очень странных людей. Она напомнила, что не владеет городом, в котором родилась, как и страной. По ее мнению, мы все - граждане Украины и имеем право жить, где хотим или можем. Иногда людям просто не хватает такта и есть желание, унизив кого-то, в своих глазах приподнять себя. Она посоветовала автору поста не обращать внимания на колкие замечания со стороны сограждан.