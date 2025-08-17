Украинцы, бегущие из обстреливаемых городов, поделились своим опытом.

Из-за войны многие люди, живущие в восточной части страны, а также в тех регионах, где боевые действия проходят особенно активно, стараются уехать подальше от эпицентра событий. Одни насовсем покидают Украину, другие, желая остаться, перебираются в западные и центральные области. О том, что дает статус ВПО в глазах местных жителей - далее в материале.

Что дает статус переселенца в Украине, кроме льгот и выплат - опыт пользователей

В социальной сети Threads девушка под ником alena_dyakova__ создала ветку, в которой высказалась о своем опыте проживания в другом городе в статусе переселенца.

"Переселенца поймет только переселенец. Фраза "мы вас приняли в своем городе" - дно. Я плачу такие же деньги за квартиру и коммунальные услуги. Плачу налоги, в отличие от многих местных, которые НЕ официально работают. В магазинах для меня абсолютно такие же цены, как и для других. Я не получаю никаких льгот и выплат, за все услуги плачу. В чем меня приняли? Я в своей стране, гражданином которой пока еще являюсь. Каждый город - мой".

На сообщение отреагировало множество людей - пост собрал почти 15 000 лайков и более тысячи комментариев. Люди начали делиться своими мыслями о том, как им живется в статусе ВПО в других городах:

"Распаковка воспоминаний с 2014 года. Мы бежали в первой волне сразу, как только начали вводить комендантский й час и стягивать технику к границе. Переехали в Киев,но первое время жили в гараже: нам не сдавали жильё,едва узнавали,что мы из Донецка. Дошло до того,что мы продавали личные вещи,чтобы поесть, потому что нас не брали на работу.Ненавижу. Эти переживания оставили след".

"Я так же в Харькове относилась к донецким в 2014, но после того как оказалась на их месте очень многое осознала! Не дай бог кому- то оказаться на месте переселенца".

"Переехала семья в село на Франківщину, большая пятеро детей, двоих племянников забрали с собой. Выбирались из-под Мариуполя, тяжело очень, часть пути шли пешком мимо блокпостов. Был свой большой дом, теплицы, хозяйство. Решили жить в селе, купили маленький домик, лишь бы крыша. Работают день и ночь! Спросила у местных родственников - ну как мариупольцы. Ответ - а с ними никто не общается, чужие они, в церковь не ходят и в воскресенье работают. Вот так приняли, ужас. И все знают, что они потеряли".

Одна из участниц обсуждения, девушка под ником ksenich__06, описала свою ситуацию - вспомнила, как она с семьей в 2014-м году бежала из Луганска в Киев.

"Ой)) вернемся в 14й год) я и моя семья бежали из Луганска, где были постоянные обстрелы, не было месяцами воды и света. Приехали в Киев, где были знакомые и родственники. Но сильно долго не погостишь и начали поиск жилья съемного. Из 10 вариантов 9 отказывали ибо "ой, вы из Луганска, тогда нет, сдаем только нашим". Извиняюсь, а мы кто?)) в школе в киевской области меня гнобили за русский язык, поэтому очень быстро я перешла на украинский. Мальчика из параллели избили до сотрясения мозга потому что он был из донецка и когда за школой у него спросили любит ли он Порошенко, он ответил, что ему все равно и он хочет мира и вернуться домой. (Нам было 14-15 лет))). Зато в 22м году в том же Киеве, нам с семьей уже говорили какие мы молодцы, что не живем в Луганске и освоились в Киеве. Вот такая вот история)".

Пользователь с ником andriy_onufriyenko рассказал, что произошло с ним в Черновцах. Он объяснил, что сам из пригорода Харькова, и на днях в Черновцах женщина спросила, зачем "они" к ним едут, аргументировав это тем, что "они" (жители Черновцов - ред.) не едут в Харьков. В ответ мужчина предложил ей трехкомнатный частный дом со свежим ремонтом с беседкой во дворе, а также место для авто. Готов был дать ключи, но предупредил, что город обстреливается. Кроме того, andriy_onufriyenko спросил, почему женщина прибежала в укрытие на парковку элитного ЖК, в котором он живет, предложив ей пойти в подвал своей панельки. По словам автора, на лице женщины появилась недружелюбная гримаса, но разговор был окончен.

В ответ переселенцам прозвучали контраргументы со стороны других жителей Украины, оказавшихся в роли "принимающей" стороны. Их мнение насчет приезжих было единым, но причины негативного отношения отличались:

"Сейчас меня затопчут тапками, но. Когда в 14 в Киев переехало много людей из Донецкой и Луганской области, люди добрые, что они вытворяли на дорогах. Постоянно превышали скорость, подрезали, никаких поворотников, вели себя как быдло за рулем. Поэтому тоже так говорили".

"Вы совершенно правы. Мне очень жаль переселенцев. И бесспорно они находятся в своей стране, в какой бы город ни переехали. Без всяких "но". НО! Расскажу, как меня задело одно обстоятельство. Я пошел служить в первый день, через два года приехал в первый отпуск. И обалдел. В городе пробки, летят и подрезают машины с харьковскими и запорожскими номерами. Бульвары забиты. Пары, мужчины. Русский язык и мат. Без выводов. Только личная рефлексия. Почувствовал себя очень чужим".

"Есть разные люди, как местные, так и переселенцы. Помню, к нам после 14-го года приехали люди из Донецка. У нас город на 40 тыс. населения. То часто слышали "и как за такие зарплаты можно работать"? И "что у вас за сервис?" И "как же у вас здесь скучно, некуда пойти". Вот к таким людям обычно претензии".

"У вас нет своего города. Вы гости".

Справедливости ради, стоит заметить, что были и те, кто переселенцев поддерживал, например, девушка под ником greenteanosugar призналась, что она - коренная жительница Киева. И вот эту фразу про "понаехавших" она слышала только от очень странных людей. Она напомнила, что не владеет городом, в котором родилась, как и страной. По ее мнению, мы все - граждане Украины и имеем право жить, где хотим или можем. Иногда людям просто не хватает такта и есть желание, унизив кого-то, в своих глазах приподнять себя. Она посоветовала автору поста не обращать внимания на колкие замечания со стороны сограждан.

