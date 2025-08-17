В материале NPR говорилось о том, что в бизнес-центре одного из отелей на Аляске нашли документы с маркировкой Госдепартамента США.

В Белом доме отреагировали на публикацию NPR о находке потенциально конфиденциальных документов, содержащих подробности встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Эту информацию назвали "смешной", пишет The Hill.

Отмечается, что заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли раскритиковала публикацию NPR. Она заявила, что никаких нарушений безопасности к саммиту Трампа и Путина с американской стороны допущено не было.

"Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это "нарушением безопасности". Именно из-за такого типа самопровозглашенной "журналистской работы" никто не воспринимает их всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются налогоплательщиками", - сказала Келли журналистам.

Напомним, что в материале NPR говорилось о том, что на Аляске, где состоялась встреча между Трампом и Путиным, в бизнес-центре одного из отелей утром 15 августа нашли документы с маркировкой Государственного департамента США. По словам журналистов, найденные файлы раскрыли ранее неизвестные и потенциально конфиденциальные детали о встрече лидеров.

По данным NPR, всего было обнаружено восемь страниц. Журналисты предположили, что они могли быть случайно оставлены в отеле сотрудниками американской администрации. Эти документы содержали точные места и время проведения саммита, а также номера телефонов сотрудников американского правительства.

Трамп поддержал требование Путина о контроле над всем Донбассом

Ранее европейский дипломат в комментарии Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп поддерживает предложение российского диктатора Владимира Путина о том, чтобы Россия взяла под контроль Донбасс, а линии фронта в других регионах были заморожены в рамках мирного соглашения с Украиной.

По его словам, Трамп уже заявил в разговоре с европейскими союзниками, что Путин хочет получить контроль над Луганской и Донецкой областями. Также президент США заверил, что российский диктатор открыт к замораживанию линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

