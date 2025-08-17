Международная "коалиция желающих", которая до недавнего времени настаивала на необходимости прекращения огня как предпосылки для мирных переговоров, может кардинально изменить свою позицию, пишет BBC.
Встреча так называемой "коалиции желающих" в среду завершилась заявлением о том, что "содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий". Однако ситуация изменилась уже через несколько дней.
После саммита в Анкоридже между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, президент США заявил, что предпочитает немедленный переход к долгосрочному мирному соглашению, минуя формальное прекращение огня. Это вызвало беспокойство среди украинских чиновников, которые опасаются, что новая стратегия Запада может предусматривать давление на Киев для уступок.
В совместном заявлении европейских лидеров, обнародованном в субботу, а также в заявлении британского премьера Кира Стармера слово "прекращение огня" вообще не упоминается. Аналитики считают, что это не случайность, а сознательная корректировка позиции на фоне нового подхода Вашингтона.
Ожидается, что после сегодняшней встречи коалиции желающих будет обнародовано новое совместное заявление, которое может прояснить, остается ли прекращение огня приоритетом, или отныне в центре внимания - политические соглашения, даже если боевые действия продолжаются.
"Одно, на что стоит обратить внимание, это то, будут ли они обсуждать потенциальное прекращение огня", - добавляет издание.
Мирные переговоры - последние новости
Как пишет CNN, соглашение вместо прекращения огня играет на руку Путину. По ее словам, мирное соглашение также подразумевает решение разногласий по трудноразрешимым вопросам. К примеру, РФ хочет захватить весь Донбасс, тогда как Украина исключила передачу своих земель оккупантам.
Диктатор Владимир Путин требовал от Украины вывести войска из Донецкой и Луганской областей как условие о прекращении войны со стороны РФ, однако он сказал Трампу, что заморозит остальную часть линии фронта, если его основные требования будут выполнены.