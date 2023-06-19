Выдача официального приглашения не обсуждается членами альянса.

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, Североатлантический альянс не будет официально приглашать Украину стать страной-членом. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберге на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

"На саммите в Вильнюсе и в ходе подготовки к саммиту мы не обсуждаем выдачу официального приглашения", – сказал он.

В то же время Столтенберг предостерег от решений, которые бы привели к заморозке конфликта.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но справедливый мир не может означать замораживание конфликта и принятие сделки, продиктованной Россией", – сказал он.

Шольц в свою очередь отметил, что Германия готовится к тому, что война в Украине будет продолжаться.

"На основе этого корректируем нашу политику", – сказал он и подчеркнул, что поддержка будет продолжаться столько, сколько будет необходимо.

НАТО и Украина - последние новости

11-12 июля в Вильнюсе пройдет очередной саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский, который, как ожидается, примет в нем участие, подчеркивал, что Киев ожидает на саммите получить гарантии безопасности от НАТО еще до ее вступления в Альянс. Глава государства также подчеркивал, что считает бессмысленным участие в саммите, если по его итогам у страны не будет конкретных сигналов по срокам вступления.

Члены Альянса неоднократно заявляли, что Украине не сможет стать членом альянса, пока продолжается война. В то же время страны Балтии и Польша призвали предоставить Украине график, согласно которому она могла бы присоединиться к Альянсу после окончания войны.

Эти страны также принимали резолюции с призывами официально пригласить Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Накануне с аналогичным призывом выступил Европейский парламент, подчеркнув, что "процесс вступления начнется после прекращения войны и будет завершен как можно скорее".

Ранее в этом месяце Politico сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предлагал союзникам согласиться о том, что Украина может присоединиться к НАТО после войны без выполнения плана действий по членству (ПДЧ). Также сообщалось, что среди членов НАТО растет поддержка присоединения Украины без ПДЧ, но две страны выступают против этого. Против упрощения процедуры вступления Украины в Альянс выступал также президент СшА Джо Байден.

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