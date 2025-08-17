Трамп ответил Си, что ценит его позицию / Коллаж УНИАН, фото - Getty Images, ua.depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин пообещал ему не нападать на Тайвань, по крайней мере, пока он остается главой Белого дома. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

"Он сказал мне: "Я никогда этого не сделаю, пока вы президент". Си сказал мне это, и я ответил: "Ну, я это ценю", но он также сказал: "Я очень терпелив, и Китай очень терпелив", - сказал Трамп в разговоре с журналистами.

Президент США дал это интервью перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Он сравнил ситуацию вокруг Тайваня с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

"Я скажу вам, знаете, у вас очень похожая ситуация с президентом Китая Си и Тайванем, но я не верю, что это произойдет, пока я здесь. Посмотрим", - заявил Трамп.

Напомним, что лидеры США и Китая провели свой первый "подтвержденный" телефонный разговор во время второго президентского срока Трампа в июне 2025 года. Также в апреле Трамп сообщил, что Си звонил ему, но не уточнил, когда состоялся разговор.

Китай картографирует морское дно возле Тайваня - что известно

Ранее The New York Times писало, что китайские научные суда в последние годы проводят детальное изучение водных пространств у восточного побережья Тайваня и вокруг острова Гуам, на котором расположена ключевая военно-морская база США. Китайские корабли проходили там параллельными линиями или по плотной сетке.

Эксперты считают, что такая активность говорит о том, что Китай хочет получить информацию о морском дне в этих стратегических точках. По их словам, эта информация будет очень полезной, например, при планировании подводных военных операций.

