Также президент США сравнил ситуацию вокруг Тайваня с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин пообещал ему не нападать на Тайвань, по крайней мере, пока он остается главой Белого дома. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

"Он сказал мне: "Я никогда этого не сделаю, пока вы президент". Си сказал мне это, и я ответил: "Ну, я это ценю", но он также сказал: "Я очень терпелив, и Китай очень терпелив", - сказал Трамп в разговоре с журналистами.

Президент США дал это интервью перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Он сравнил ситуацию вокруг Тайваня с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

"Я скажу вам, знаете, у вас очень похожая ситуация с президентом Китая Си и Тайванем, но я не верю, что это произойдет, пока я здесь. Посмотрим", - заявил Трамп.

Напомним, что лидеры США и Китая провели свой первый "подтвержденный" телефонный разговор во время второго президентского срока Трампа в июне 2025 года. Также в апреле Трамп сообщил, что Си звонил ему, но не уточнил, когда состоялся разговор.

Китай картографирует морское дно возле Тайваня - что известно

Ранее The New York Times писало, что китайские научные суда в последние годы проводят детальное изучение водных пространств у восточного побережья Тайваня и вокруг острова Гуам, на котором расположена ключевая военно-морская база США. Китайские корабли проходили там параллельными линиями или по плотной сетке.

Эксперты считают, что такая активность говорит о том, что Китай хочет получить информацию о морском дне в этих стратегических точках. По их словам, эта информация будет очень полезной, например, при планировании подводных военных операций.

