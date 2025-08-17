Спецпосланник Трампа также рассказал, как именно выглядят эта уступки.

Россия пошла на уступки в отношении 5 областей Украины, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Позднее он подчеркнул, что "уступки" кремлевского диктатора Владимира Путина заключаются в том, что она не захватит всю территорию Украины.

Кроме того, в эфире телеканала CNN Уиткофф добавил: "США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, но теперь все зависит от Украины". Они, по его словам, должны будут работать "по аналогии со статьей 5 договора НАТО". Также спецпосланник Трампа добавил, что в понедельник, в частности, будет обсуждаться вопрос территорий.

Кроме того, как он отметил, Россия должна будет прописать в своей Конституции, что "не будет нападать на европейские страны". А еще Трамп якобы понимает, что именно украинцы должны решать, как обмениваться землями или договариваться с россиянами о территориях.

Ранее УНИАН сообщал, что Путин вернулся в Москву с триумфом. После переговоров Трамп изменил риторику: вместо призывов к немедленной остановке боевых действий он заявил о необходимости "всеобъемлющего соглашения".

В Reuters же раскрыли "предложение Путина по завершению войны". Требования диктатора, как обычно, касаются территорий, санкций и русского языка в Украине и практически не отличаются от предыдущих ультиматумов.

