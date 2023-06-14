Двери Альянса открыты, отметил генеральный секретарь.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает - саммит Альянса в июле подтвердит, что будущее Украины с НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге перед двухдневным заседанием министров обороны стран-членов Альянса, которое состоится 15-16 июня в Брюсселе. "На саммите в Вильнюсе мы пришлем твердый сигнал поддержки и солидарности с Украиной и четко заявим, что будущее Украины с НАТО", - сказал Столтенберг.

У него спросили, уверен ли он, что союзники согласуют формулировку о членстве Украины в НАТО, которая будет превосходить заявление Бухарестского саммита 2008 года, в котором было сказано, что "НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины насчет членства", и что Украина вступит в членство без очерчивания конкретных временных рамок.

"Сейчас продолжаются консультации. И я думаю, что только более усложню эти консультации, если буду говорить о различных элементах или опережать выводы", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.

При этом, по его словам, союзники соглашаются со многими аспектами, когда дело касается будущего членства Украины. "Прежде всего, мы соглашаемся, что двери НАТО открыты... Мы также соглашаемся, что Украина станет членом Альянса", - отметил Столтенберг.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос надлежащих временных рамок насчет членства зависит именно от Украины и всех стран-членов НАТО.

По словам Столтенберга, все соглашаются, что сейчас самая срочная задача заключается в обеспечении победы Украины в войне как суверенного и независимого государства.

Он подтвердил, что ожидает согласования союзниками многолетней программы поддержки Украины для перехода от советских стандартов, процедур, доктрин и вооружения к стандартам Альянса, чтобы она стала полностью взаимосовместимой с НАТО.

Сотрудничество Украины с НАТО - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 1 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к членству в Организации Североатлантического договора, но ожидает от Альянса достижения соответствующего консенсуса.

24 мая Йенс Столтенберг сказал, что в Альянсе существуют разные взгляды насчет будущей перспективы вступления Украины в НАТО, а единственный способ принятия решений требует консенсуса среди всех союзников. Он отметил, что сейчас продолжаются консультации по дальнейшему продвижению и путям удовлетворения стремления Украины обрести членство в Альянсе.

Генсек НАТО напомнил, что именно Украина и 31 государство-член Альянса должны принять решение по вопросу членства, а не Москва, потому что россияне не имеют права вето.

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