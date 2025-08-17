Путин назвал саммит "успехом", Трамп отказался от призывов к немедленному перемирию, а Зеленский готовится к переговорам в Вашингтоне.

Правитель РФ Владимир Путин совершил свой первый визит в США с 2015 года, встретившись с Дональдом Трампом на Аляске. Саммит длился 3,5 часа, но завершился без соглашения - вместо этого Путин использовал его, чтобы выдвинуть свои требования по Украине, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на ожидания прекращения огня, после переговоров Трамп изменил риторику: вместо призывов к немедленной остановке боевых действий он заявил о необходимости "всеобъемлющего соглашения". Это фактически открывает Путину пространство для продолжения наступления на востоке Украины.

Для Кремля встреча стала политической победой: Путин избежал новых санкций, показал близкие отношения с Трампом и заявил, что Россия снова является силой, с которой нужно считаться. Аналитики в Москве считают, что лидер РФ получил именно то, чего стремился - легитимность и усиление своего влияния.

В то же время в Европе встреча вызвала тревогу. Лидеры увидели визуальное подтверждение теплых отношений между Путиным и Трампом и услышали сигнал: Москва не отказывается от планов по Украине. В Кремле же заявили, что саммит был "потрясающим успехом".

Следующим шагом станет встреча Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Украинского президента не пригласили на переговоры в Аляске, и теперь ожидается напряженный диалог с американским лидером.

Эксперты отмечают, что шансов на быстрое урегулирование войны немного. "Пузырь завышенных ожиданий лопнул", - охарактеризовал ситуацию московский аналитик Андрей Колесников.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп и Владимир Путин встретились впервые с начала войны. Переговоры продолжались более трех часов, но соглашения не достигли.

Путин использовал платформу для озвучивания требований к Украине, тогда как Трамп отказался от призывов к немедленному перемирию. В пятницу в интервью Fox News Трамп заявил, что стороны "в основном пришли к согласию", но окончательное решение должен принять Киев. Президент Зеленский приедет в Вашингтон в понедельник для переговоров с Трампом.

