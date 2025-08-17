Они перечислили части тела, которые человек потеряет в процессе эволюции.

Ученые сделали предупреждение, что в будущем люди могут остаться без волос и даже потерять четыре части тела из-за современного образа жизни.

В частности, эксперты утверждают, что изменения в питании, технологиях и окружающей среде могут стать причиной этих радикальных эволюционных изменений на протяжении тысяч лет, пишет The Sun. Признаки, которые когда-то были нужны для выживания, такие как волосы на теле или определенные органы, могут стать ненужными, постепенно исчезая из человеческого тела.

Исследователи уделяют особое внимание тому, как современные удобства, снижение физической активности и достижения медицины могут изменить человеческую анатомию способами, которыеу поминались лишь в теории эволюции.

Они перечислили пять частей тела, которые человек потеряет в процессе эволюции.

Волосы

Волосы на теле когда-то выполняли жизненно важные функции, такие как тепло и защита. Но сегодня помимо ресниц и бровей, удаление волос стало стандартной практикой ухода за собой, особенно среди женщин.

"Современная одежда, отапливаемые дома и технологический комфорт означают, что естественная теплоизоляция больше не важна", - отметило издание.

Ученые предсказали, что таким образом, волосы на теле могут стать еще тоньше, реже даже полностью исчезнуть.

Зубы мудрости

Зубы мудрости, или третьи моляры, изначально помогали нашим предкам перетирать жесткую сырую пищу, такую как коренья, орехи и сырое мясо. Но современная кулинария и более мягкое питание означают, что они больше не нужны.

Примерно у каждого пятого человека не вырастают все 4 зуба мудрости, что показывает, как они уже становятся менее распространенными.

Ученые указали, что наши челюсти уменьшались на протяжении поколений, и при более мягком современном питании эти третьи моляры часто вызывают боль. Проблемы, вызванные этими зубами, такие как скученность, инфекции или защемление, являются основной причиной их удаления.

Это может означать, что будущие поколения могут полностью потерять зубы мудрости, поскольку эволюция адаптируется к более легкой для пережевывания пище. Со временем эволюция может сделать зубы мудрости совершенно ненужными, а значит, будущие люди могут родиться без них.

Копчик

Это остаток хвоста у приматов, который изначально помогал сохранять равновесие и поддерживать хвост. Сегодня он не так важен, хотя и поддерживает некоторые мышцы таза.

Современный образ жизни - с плоскими поверхностями, стульями и меньшей потребностью в лазании или хватании - означает, что копчик практически не нужен.

Поскольку его первоначальная функция равновесия больше не нужна, копчик используется скорее как исторический маркер.

Некоторые эволюционные исследования предполагают, что копчик у людей уменьшился в размерах по сравнению с нашими родственниками-приматами. Ученые предполагают, что у будущих людей он может постепенно уменьшаться или исчезать.

Аппендикс

Аппендикс, возможно, был удобным инструментом для переваривания жесткой, волокнистой пищи, но сегодня он практически не нужен. Современный рацион, основанный на приготовлении и обработке пищи, означает, что нам больше не нужен этот небольшой орган для переваривания пищи.

Однако некоторые исследования предполагают, что он может играть второстепенную роль в иммунной функции, являясь средой обитания полезных кишечных бактерий.

При этом аппендикс является одним из наиболее часто удаляемых органов. По сути, это пережиток нашего эволюционного прошлого - полезный для наших предков, но в значительной степени устаревший для людей, живущих в современном мире.

На протяжении тысяч лет естественный отбор мог благоприятствовать особям с меньшими или отсутствующими аппендиксами, постепенно вытесняя их из организма человека, оставляя их лишь еще одним рудиментарным остатком нашего эволюционного прошлого.

Ученые предсказывают, что в будущем аппендикс может полностью исчезнуть.

Ушные мышцы

Когда-то ушные мышцы использовались для поворота наших ушей в сторону звуков, как это делают кошки и собаки. Наши предки, вероятно, использовали эти мышцы для поворота ушей в сторону звуков, что помогало им обнаруживать хищников, добычу или другие опасности в окружающей среде.

Сегодня ушные мышцы большинства людей неактивны и практически не имеют практического значения.

Для тех немногих, кто все еще может ими шевелить, это скорее причудливый трюк, чем навык выживания. Исследования показывают, что лишь около 10–20% людей могутдвигать ушами, причем эта способность чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Ученые предсказывают, что за тысячи лет эти ушные мышцы могут уменьшиться в размерах или полностью исчезнуть, оставив будущие поколения с полностью неподвижными ушами.

