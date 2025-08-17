Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский считает, что вряд ли британская инициатива по патрулированию воздушного пространства Украины их авиацией будет реализована.
В эфире Радио НВ он отметил, что мало верит в то, что Великобритания это сделает. "Они говорят, что это возможно при гарантиях США. То есть они говорят - если США что-то сделают, то и мы тогда будем использовать такие инструменты", - отметил Храпчинский.
Он также отметил, что это подается как воздушное патрулирование после устойчивого мира и причем будет охватывать только части украинских территорий.
В то же время Храпчинский подчеркнул, что в случае привлечения тактической авиации для этой инициативы, надо будет рассмотреть вопрос о размещении этой авиации. Это может быть либо на территории Украины, либо соседних государств - Польши или Венгрии.
"Это приводит к тому, что еще одна страна будет задействована, но согласится ли она располагать у себя самолеты страны, которая согласилась защищать воздушное пространство Украины? Здесь есть очень много таких интересных предрассудков, которые могут мешать реализации такого замысла", - сказал эксперт.
По мнению Храпчинского, лучшее, что можно все же ждать от Британии - это финансовая помощь на закупку беспилотников, поскольку РФ не собирается отступать от цели захватить Украину и можно сказать, что через 10 или даже 4 года вновь могут начаться боевые действия и Украине надо готовиться защищать себя в дальнейшем.
Помощь Британии
Издание The Times на днях написало, что британское военное руководство отказалось от идеи размещения своего 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов. Вместо этого британцы предлагают миссию, включающую обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной, поддержку подготовки украинских военных и разминирование Черного моря. В частности для патрулирования неба над Украиной и предотвращения российских атак планируют использовать самолеты "Тайфуны" или F-35.
Перед тем сообщалось также, что Великобритания не исключает участия своих истребителей в патрулировании неба над западной частью Украины в рамках инициативы "Небесный щит". В частности, 6 марта появились сообщения, что страна может привлечь 120 истребителей, чтобы предотвратить удары по важным ядерным объектам.