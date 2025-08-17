Храпчинский сказал, что есть очень много "интересных предрассудков", которые могут мешать реализации такого замысла.

Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский считает, что вряд ли британская инициатива по патрулированию воздушного пространства Украины их авиацией будет реализована.

В эфире Радио НВ он отметил, что мало верит в то, что Великобритания это сделает. "Они говорят, что это возможно при гарантиях США. То есть они говорят - если США что-то сделают, то и мы тогда будем использовать такие инструменты", - отметил Храпчинский.

Он также отметил, что это подается как воздушное патрулирование после устойчивого мира и причем будет охватывать только части украинских территорий.

В то же время Храпчинский подчеркнул, что в случае привлечения тактической авиации для этой инициативы, надо будет рассмотреть вопрос о размещении этой авиации. Это может быть либо на территории Украины, либо соседних государств - Польши или Венгрии.

"Это приводит к тому, что еще одна страна будет задействована, но согласится ли она располагать у себя самолеты страны, которая согласилась защищать воздушное пространство Украины? Здесь есть очень много таких интересных предрассудков, которые могут мешать реализации такого замысла", - сказал эксперт.

По мнению Храпчинского, лучшее, что можно все же ждать от Британии - это финансовая помощь на закупку беспилотников, поскольку РФ не собирается отступать от цели захватить Украину и можно сказать, что через 10 или даже 4 года вновь могут начаться боевые действия и Украине надо готовиться защищать себя в дальнейшем.

Помощь Британии

Издание The Times на днях написало, что британское военное руководство отказалось от идеи размещения своего 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов. Вместо этого британцы предлагают миссию, включающую обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной, поддержку подготовки украинских военных и разминирование Черного моря. В частности для патрулирования неба над Украиной и предотвращения российских атак планируют использовать самолеты "Тайфуны" или F-35.

Перед тем сообщалось также, что Великобритания не исключает участия своих истребителей в патрулировании неба над западной частью Украины в рамках инициативы "Небесный щит". В частности, 6 марта появились сообщения, что страна может привлечь 120 истребителей, чтобы предотвратить удары по важным ядерным объектам.

