Храпчинский отметил, что РФ больше не применяет в большом количестве ударные беспилотники по тыловым городам.

Затишье со стороны России в обстрелах Украины не связано с определенными договоренностям, это исключительно последствия работы Сил обороны по уменьшению возможностей врага. Об этом заявил заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

Эксперт прокомментировал слова корреспондента The Economist Оливера Кэррола о результатах встречи на Аляске о том, что "небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров". Как подчеркнул Храпчинский, Россия часто пользуется тем, что делает различные информационные вбросы.

"Затишье со стороны РФ по обстрелам по территории Украины - август месяц по крайней мере, не применяются в большом количестве ударные беспилотники по тыловым городам, больше работают по приграничным прифронтовым участкам, вдоль линии боевого соприкосновения - это является признаком для создания интересных месседжей или вбросов информации. Поэтому я не удивляюсь, что появляется такая информация (от корреспондента The Economist - УНИАН). Но замечу, что сегодня ночью, например, и сейчас продолжается план "ковер" в той же Алабуге, сейчас состоялся удар с нашей стороны по некоторым железнодорожным станциям россиян, узловым. Поэтому говорить о том, что это какие-то договоренности, я бы не говорил", - прокомментировал он.

По его словам, в последнее время Украина качественно работает по определенным объектам на территории РФ - порт "Оля", удары по логистической составляющей, по складам с "Шахедами" в Алабуге и т.д.

"Поэтому здесь не надо говорить, что что-то делает Трамп или Кэллог, на самом деле это делают Вооруженные силы Украины, Силы обороны Украины, спецслужбы Украины для того, чтобы лишить РФ потенциала наносить массированные обстрелы. То есть то, что они пытаются выдавать в качестве комплектующих или готовых средств или уничтожается на складах, или непосредственно разрушается логистика, что не позволяет обеспечить достаточное количество на пусковых площадках тех же средств поражения", - сказал Храпчинский.

Таким образом, уверяет он, ограниченность в использовании со стороны РФ, скорее всего, связана с тем, что были проведены определенные процедуры с нашей стороны, которые сейчас привели к значительным потерям на территории России.

"Но мы дальше работаем. Собственно воздушное перемирие в любом случае не выгодно для Украины, потому что мы никогда не били по жилым зданиям, мы работаем точечно по важным объектам, военным объектам. Надо и дальше работать в направлении уменьшения возможностей РФ", - отметил Храпчинский.

Путин и Трамп договорились о "воздушном перемирии" - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 августа корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на собственные источники, информированные о содержании переговоров на Аляске, сообщил, что президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин во время встречи достигли предварительной договоренности о "воздушном перемирии" до трехсторонней встречи лидеров с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - цитировал он источники.

