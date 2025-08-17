Стоимость одного летного часа F-22 превышает $85 000 - в три раза больше, чем у F-16. Причина - в технологиях, двигателях и редких материалах.

Час полета на истребителе пятого поколения F-22 Raptor обойдется ВВС США в более чем 85 тысяч долларов - это более чем втрое дороже, чем эксплуатация многоцелевого F-16, которая в среднем стоит от 20 до 24 тысяч долларов в час. Такая разница в стоимости вызвана не только передовыми технологиями F-22, но и сложностью обслуживания и ограниченным количеством самих самолетов, пишет Wionews.

Технология стелс, которая дорого обходится

F-22 Raptor - первый в мире боевой самолет пятого поколения с настоящими стелс-возможностями. Его специальные покрытия, скрытое вооружение и уникальная геометрия уменьшают заметность на радаре. Но такая малозаметность требует регулярного дорогостоящего обслуживания, что в итоге может стоить миллионы долларов ежегодно.

В отличие от F-16, который имеет только один двигатель, Raptor оснащен двумя сверхмощными силовыми установками, которые обеспечивают ему сверхкрейсерскую скорость и невероятную маневренность. Однако это означает более высокий расход топлива, большую нагрузку на технический персонал и более сложные ремонты.

Самолет построен из редких металлов и композитов, а также оснащен передовыми сенсорами, радарами и шлемными системами. Все это делает F-22 чрезвычайно эффективным в воздушном бою, но значительно усложняет его обслуживание.

Мало самолетов - много проблем

Было выпущено всего 195 единиц F-22, что делает доступ к запчастям ограниченным и дорогим. В отличие от F-16, которых в мире более 4 тысяч, Raptor не имеет глобальной логистической сети, а каждое обновление программного обеспечения требует значительных затрат.

"Да, это дорого. Но боевое преимущество F-22 - неоспоримо. Это машина, которая создана, чтобы господствовать в небе", - отмечают эксперты в сфере военной авиации.

Несмотря на высокую цену, F-22 остается одним из самых мощных и сложных истребителей в мире. Его технологическое доминирование, незаметность и преимущество в бою делают его стратегическим оружием, которое - по словам Пентагона - "оправдывает свою стоимость".

