Говорить о восстановлении Каховского водохранилища можно будет только после того, как украинские защитники будут полностью контролировать юг. В то же время следует учитывать такие аспекты, как гидрологические, экологические, экономические и другие. Об этом заявила руководитель направления "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина Оксана Коноваленко в интервью "РБК-Украина".

Она отметила, что ведущие научные учреждения и академии наук указывают на то, что нужно ввести междисциплинарный подход, который будет охватывать гидрологические, экологические, экономические, инженерные и социальные аспекты. Поэтому сейчас рассматриваются различные сценарии восстановления или трансформации водохранилища.

"Вполне возможно, что к тому времени, когда Украина полностью вернет контроль над югом, появятся новые требования к объемам водных запасов или технологии, которые позволят реализовать проект более экологично. Пока это остается открытым вопросом", - подчеркнула Коноваленко.

Гидролог добавила, что юг и восток Украины находятся в критической ситуации, поскольку еще с 1950-х годов вся местная инфраструктура строилась с учетом доступности воды из Каховского водохранилища.

"Через два года после разрушения Каховской ГЭС водоснабжение восстановили почти во всех общинах пострадавших районов. 18 июня 2024 года централизованную подачу воды получили жители Марганца и Покрова", - напомнила специалист.

Как изменилось Каховское водохранилище

Ранее в The Guardian показали кадры из Каховского водохранилища. Через два года после катастрофы растения растут так густо, что приходится продираться через них.

"Кроме быстрого разрастания местной растительности, проросло до 40 миллиардов семян деревьев, что может привести к образованию крупнейшего пойменного леса в степной зоне Украины", - рассказал международный координатор организации "Реки без границ" Евгений Симонов.

Также сообщалось, что на месте Каховского водохранилища поселились редкие птицы. В частности на эту территорию вернулись пеликаны. Отмечается, что возле Никополя образовались мелководные участки и заболоченные территории, которые стали благоприятной средой для этих птиц.

"После разрушительных событий июня 2023 года, когда была повреждена Каховская ГЭС, уровень воды в водохранилище резко упал, и на его месте появились многочисленные мелководные участки, заболоченные территории и небольшие озерца. Именно такие условия идеально подходят для пеликанов, которые ищут спокойные водоемы для гнездования и поиска пищи", - пояснили в СМИ.

