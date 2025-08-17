'Неприемлемо': Франция выступила против демилитаризации Украины

Франция против демилитаризации Украины, которой требует Россия. Лучшая гарантия безопасности - это усиление армии, заявил министр по делам Европы Бенжамен Аддад в интервью La Tribune Dimanche.
Чиновник подчеркнул, что любое мирное соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности для сдерживания российской агрессии в будущем.
"Это та работа, которую мы проводим с нашими британскими партнерами и "коалицией решительных". Это, прежде всего, потребует сильной украинской армии, поэтому любое желание "демилитаризовать" Украину неприемлемо", - заявил Аддад.
Франция готова играть активную роль в поддержке гарантий безопасности для Украины. Министр добавил, что президент США Дональд Трамп поддерживает идею участия в этих гарантиях безопасности. "Это позитивный шаг вперед", - добавил Аддад.
Требования Путина - что надо знать
Напомним, что во время саммита на Аляске российский диктатор Владимир Путин озвучил президенту США Дональду Трампу предложения Кремля об урегулировании войны в Украине.
Ключевые требования Путина:
- Украина должна отвести войска из Донецкой и Луганской областей;
- Россия заморозит линию фронта на юге (Херсон, Запорожье);
- Москва вернет небольшие участки Харьковской и Сумской областей;
- Украина откажется от вступления в НАТО, но получит "гарантии безопасности" за пределами альянса;
- Крым будет признан российским;
- часть санкций против РФ должна быть снята;
- русский язык и Русская православная церковь получат официальный статус.