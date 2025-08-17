'Неприемлемо': Франция выступила против демилитаризации Украины

Французский министр отметил, что Трамп поддерживает идею участия в гарантиях безопасности для Украины, поэтому это "позитивный шаг вперед".

Франция против демилитаризации Украины, которой требует Россия. Лучшая гарантия безопасности - это усиление армии, заявил министр по делам Европы Бенжамен Аддад в интервью La Tribune Dimanche.

Чиновник подчеркнул, что любое мирное соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности для сдерживания российской агрессии в будущем.

"Это та работа, которую мы проводим с нашими британскими партнерами и "коалицией решительных". Это, прежде всего, потребует сильной украинской армии, поэтому любое желание "демилитаризовать" Украину неприемлемо", - заявил Аддад.

Франция готова играть активную роль в поддержке гарантий безопасности для Украины. Министр добавил, что президент США Дональд Трамп поддерживает идею участия в этих гарантиях безопасности. "Это позитивный шаг вперед", - добавил Аддад.

Требования Путина - что надо знать

Напомним, что во время саммита на Аляске российский диктатор Владимир Путин озвучил президенту США Дональду Трампу предложения Кремля об урегулировании войны в Украине.

Ключевые требования Путина:

Украина должна отвести войска из Донецкой и Луганской областей;

Россия заморозит линию фронта на юге (Херсон, Запорожье);

Москва вернет небольшие участки Харьковской и Сумской областей;

Украина откажется от вступления в НАТО, но получит "гарантии безопасности" за пределами альянса;

Крым будет признан российским;

часть санкций против РФ должна быть снята;

русский язык и Русская православная церковь получат официальный статус.

